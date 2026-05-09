CNN donosi, że Front Stabilności Rewolucji Islamskiej "nasilił działania mające na celu sabotowanie potencjalnego porozumienia z Waszyngtonem". Jednocześnie działanie tej formacji potwierdza słowa amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który wcześniej wskazywał na napięcia wewnątrz irańskiego reżimu.

"Jej stanowisko jest tak wrogie wobec Zachodu, nawet według standardów irańskich konserwatystów i radykałów, że próby ułagodzenia jej przez reżim, jak dotąd nie przyniosły skutku" - czytamy.

Iran - USA. Tarcia w Teheranie. Front Stabilności nie chce porozumienia pokojowego

Członkowie nowych irańskich władz demonstrują jedność w obliczu największego, egzystencjalnego zagrożenia w historii reżimu, tymczasem "ta ultrakonserwatywna grupa zintensyfikowała działania w mediach, parlamencie i na ulicach, aby sprzeciwić się porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi".

Front Stabilności przekonuje, że jedynym korzystnym sposobem na zakończenie wojny jest pokonanie wroga.

Media podkreślają, że grupa od momentu amerykańsko-izraelskiego ataku mocno zintensyfikowała swoje działanie i przeszła do ofensywy w walce o władze, po śmierci Alego Chameneiego.

Negocjacje w Islamabadzie. Zaangażowanie członków grupy nie zadziałało

Irańscy przywódcy w ciągu ostatnich tygodni z jednej strony prowadzili negocjacje z Amerykanami, a z drugiej starali się studzić nastroje wśród przedstawicieli równych formacji w polityce krajowej.

W ramach demonstracji "wewnętrznej spójności" do negocjacji w Islamabadzie zaangażowani zostali nawet członkowie Frontu Stabilności. Mimo tego kroku, jego członkowie coraz bardziej krytykują władze w obliczu rozmów ze stroną amerykańską.

Jak podkreślił CNN, "zdaniem ekspertów, właśnie to skłoniło Trumpa do określenia w zeszłym miesiącu irańskiego kierownictwa jako 'rozbitego' i pogrążonego 'w chaosie'".

Mimo, że nawet w środowisku irańskiego reżimu Front uchodzi za skrajnie radykalną grupę, to jego przedstawiciele są obecni w niektórych z najbardziej wpływowych ośrodków władzy w Iranie.

"Ogromne szkody dla narodu irańskiego"

Front Stabilności oskarża władze w Teheranie o "tchórzostwo" w obliczu rozmów z Waszyngtonem i wyrządzenie "ogromnych szkód narodowi irańskiemu".

"Oni (USA - red.) zdali sobie sprawę, że zabijanie naszych przywódców, dowódców i bliskich nic ich nie kosztuje" - uważają przedstawiciele radykalnej formacji.

"Zrozumieli, że nawet jeśli zamęczą naszego Imama (Alego Chameneiego - red.), wciąż istnieją grupy gotowe negocjować, uścisnąć dłoń Witkoffowi, Vance'owi i Kushnerowi oraz uśmiechnąć się do zabójców naszego zamęczonego Imama" - przekazali.

