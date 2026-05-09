Jak poinformował "The New York Times", osoby chore zostały odizolowane od niezainfekowanych pasażerów. Norowirus miał zaatakować łącznie 115 osób, w tym 102 pasażerów oraz 13 członków załogi amerykańskiego wycieczkowca Caribbean Princess.

Statek Caribbean Princess wypłynął z Port Everglades w Fort Lauderdale na Florydzie 28 kwietnia i oczekuje się, że wróci na Florydę w poniedziałek. Obecnie znajduje się u północnego wybrzeża Dominikany, a w sobotę zatrzyma w Nassau, stolicy Bahamów.

Jak podaje dziennik, na pokładzie statku znajduje się łącznie 3116 pasażerów i 1131 członków załogi. Po wykryciu ogniska norowirusa wycieczkowiec został poddany dezynfekcji. Zgodnie z oświadczeniem Princess Cruises, kolejnej tego typu procedurze statek zostanie poddany przed kolejnym rejsem. Nie podano, co mogło być przyczyną wystąpienia choroby.

Kolejny statek, kolejny wirus. 115 osób zarażonych norowirusem

Infekcja norowirusem powoduje objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak bóle brzucha, biegunka oraz wymioty. W niektórych przypadkach dochodzi także do gorączki, dreszczów i bólów głowy. Jest to często spotykany wirus, potocznie określany w Polsce mianem jelitówki lub grypy żołądkowej. Objawy pojawiają się stosunkowo wcześnie, po około 12-48 godzinach od momentu zakażenia.

W wielu przypadkach zachorowania charakteryzują się łagodnym przebiegiem, a objawy infekcji ustępują w przeciągu jednego do trzech dni. Zdarza się jednak, że u chorych występuje znaczne odwodnienie. Na skutek zakażenia rzadko dochodzi do zgonu, ale może on nastąpić zwłaszcza u osób starszych lub z osłabioną odpornością.

Zdaniem PAP norowirus jest bardzo zaraźliwy i stanowi najczęstszą przyczynę dolegliwości gastrycznych na statkach wycieczkowych. W marcu blisko 200 osób zachorowało z powodu takiego zakażenia na statku Star Princess, a w ubiegłym roku ponad 2200 ludzi zaraziło się norowirusem na wycieczkowcach - podało Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC).

"NYT" przypomina, że w ostatnim czasie na pokładzie innego wycieczkowca - MV Hondius - zaobserwowano przypadki zakażenia hantawirusem. Dziennik podkreśla, że to patogen wyraźnie rzadziej występujący i znacznie bardziej niebezpieczny niż norowirus.

