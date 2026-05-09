Kłamstwa i zniekształcenia. Przemówienie Putina na Paradzie Zwycięstwa

Powrót do tez sowieckiej propagandy - tak określić można przemówienie Władimira Putina wygłoszone na Paradzie Zwycięstwa w Moskwie. Prezydent Rosji w swoim wystąpieniu kłamał, manipulował lub milczał nad wieloma faktami historycznymi dotyczącymi II Wojny Światowej.

Grupa mężczyzn w mundurach wojskowych i garniturach siedzi na trybunie.
Władimir Putin przemawia o historii i zwycięstwie nad nazizmem

Podobnie jak rok wcześniej przemówienie Władimira Putina skupione było przede wszystkim na kwestiach historycznych. Wyjątkowo mało było odniesień do aktualnej sytuacji politycznej czy militarnej.

 

Opowiadając o początku Wielkiej Wojny Ojczyźnianej (rosyjskie określenie II Wojny Światowej - red.), standardowo dla siebie, kremlowski przywódca przekonywał, że "naziści zdradziecko zaatakowali Związek Radziecki". Przy okazji całkowicie pomijając udział Moskwy w podziale Polski jesienią 1939 roku.

 

Nie było także mowy o wykluczeniu ZSRR z Ligi Narodów w 1939 roku, po tym, jak Sowieci rozpoczęli zbrojną agresję na Finlandię.

 

- Zawsze będziemy pamiętać o bohaterstwie narodu radzieckiego, że to on wniósł decydujący wkład w pokonanie nazizmu, uratował swój kraj, uratował świat, położył kres totalnemu, bezlitosnemu złu i przywrócił suwerenność państwom, które skapitulowały przed nazistowskimi Niemcami i stały się potulnymi wspólnikami ich zbrodni - przekonywał.

Przemówienie Władimira Putina. Oskarżenia wobec całej Europy

W przemówieniu rosyjskiego prezydenta pojawiło się także stwierdzenie, że Niemcy "zgromadziły siły w całej Europie", by móc zaatakować Związek Radziecki. W narracji Putina, wrogiem ZSRR była cała Europa. Zbiega się to z obecnym propagandowym przekazem dotyczącym wojny w Ukrainie, według którego Federacja Rosyjska walczy z Ukrainą.

 

- Wielki wyczyn zwycięskiego pokolenia inspiruje żołnierzy przeprowadzających dziś specjalne operacje wojskowe. Stają oni w obliczu agresywnej siły uzbrojonej i wspieranej przez cały blok NATO. A jednak nasi bohaterowie wciąż idą naprzód - mówił Putin.

 

Ważnym elementem wystąpienia Putina była kwestia zwycięstwa Związku Radzieckiego kosztem "rosyjskiego charakteru i siły ducha narodu radzieckiego". Kremlowski przywódca nie wspomniał ani słowem o ustawie Lend-Lease podpisanej przez prezydenta USA w marcu 1944 r., ani o późniejszych dostawach sprzętu i amunicji przez Amerykanów do ZSRR, które były niezbędne do prowadzenia działań bojowych.

 

W obrazie całego przemówienia Władimir Putin zbudował narrację, w której "cała Europa", "zdradziecko" walczyła ze Związkiem Radzieckim, a ten pokonał ją dzięki "charakterowi i sile ducha".

 

Marcin Jan Orłowski / polsatnews.pl
