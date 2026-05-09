Grono ultrabogaczy rośnie w błyskawicznym tempie. Polska na czele rankingu

Mowa o tzw. UHNWIs, czyli osobach ultrabogatych. Chociaż najwięcej milionerów mieszka w Niemczech, to właśnie Polska znalazła się wśród krajów z najszybszym wzrostem liczby najbogatszych mieszkańców. Eksperci zwracają uwagę, że zmienia się geografia światowego bogactwa, a nowe centra finansowe rosną także w Europie Środkowo-Zachodniej.

Kim są osoby ultrazamożne?

W raporcie Knight Frank osoby ultrazamożne definiowane są jako ludzie posiadający majątek netto o wartości co najmniej 30 mln dolarów, czyli ok. 25,7 mln euro (lub ok. 108 mln zł. przy aktualnym kursie dolara). Do tej grupy zaliczają się:

właściciele dużych firm

inwestorzy

spadkobiercy fortun

osoby związane z rynkiem nowych technologii i finansów

Według danych zawartych w raporcie na świecie jest już ponad 710 tys. takich osób. Europa odpowiada za około jedną czwartą tej grupy, ok. 25,8 proc. wszystkich ultrabogatych. W 2021 r. grupa osób określanych jako ultrazamożne na Starym Kontynencie liczyła 146 525, natomiast do 2026 r. ich grono wzrosło do poziomu 183 953.

Niemcy nadal na pozycji lidera

Najwięcej osób ultrabogatych w Europie mieszka obecnie w Niemczech. Raport wskazuje, że ten kraj ma aż 38 215 osób z ogromnym majątkiem. Na kolejnych miejscach znalazły się:

Wielka Brytania - 27 876 Francja - 21 518 Szwajcaria - 17 692 Włochy - 15 433 Hiszpania - 9 186 Szwecja - 6 845 Holandia - 5 077 Dania - 4 657 Turcja - 4 208 Austria - 4 188

Polska coraz wyżej w rankingu

Za to Polska (12. miejsce w ogólnym rankingu europejskim) znalazła się w gronie państw, które zanotowały jeden z największych wzrostów liczby ultrabogatych mieszkańców.

Obecnie nad Wisłą żyje 3 017 osób posiadających majątek przekraczający 108 mln zł. Jak prezentuje się dynamika wzrostu? Jak podaje Euro News, liczba ultrazamożnych osób w Polsce wzrosła w latach 2021-2026 aż o 109 proc. (w 2021 liczba najbogatszych ludzi wynosiła 1442).

Na podium szybkości wzrostu znalazły się również:

Turcja - 94 proc.

Rumunia - 93 proc.

Solidne wzrosty notują także Szwecja, Rumunia i Grecja. Zarysowuje się obraz majątku, który geograficznie się rozprasza, choć wciąż koncentruje się w kilku globalnych potęgach gospodarczych [red. np. Stany Zjednoczone] - wynika z raportu.

Autorzy raportu zwracają również uwagę, że majątek stopniowo przestaje być skoncentrowany wyłącznie w kilku największych gospodarkach Zachodu. Coraz więcej bogatych inwestorów i przedsiębiorców pojawia się w państwach rozwijających się szybciej niż tradycyjne centra finansowe Europy.

W ocenie Liama Baileya, szefa działu badań Knight Frank, świat przechodzi obecnie jedną z największych zmian w swoistym rozkładzie bogactwa we współczesnej historii. Rośnie znacznie nowych regionów gospodarczych, a bogactwo zaczyna coraz szybciej wykraczać poza liderów, takich jak Niemcy czy Wielka Brytania.

