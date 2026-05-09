Maszyna została znaleziona na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc w woj. warmińsko-mazurskim. Miejsce to jest oddalone o ok. 20 kilometrów od granicy z Obwodem Królewieckim.

- Zgłoszenie o sprawie otrzymaliśmy ok. godziny 9:00 rano od anonimowego świadka - przekazała Polsat News oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach podkom. Marta Kabelis.

Dron blisko granicy Polski z Rosją. Trwa akcja służb

- Na jednym z pól w okolicach miejscowości Osieka został znaleziony przedmiot przypominający drona - powiedział w rozmowie z Polsat News z kolei asp. sztab. Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.



- Na miejsce udali się policjanci, którzy potwierdzili to zgłoszenie. Cały teren został zabezpieczony tak, aby nikt do tego przedmiotu się nie zbliżał - dodał Jackowski.

O sprawie powiadomiono także prokuraturę oraz Żandarmerię Wojskową.

"Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych" - przekazał rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz.

Jak dodał, postępowanie w tej sprawie prowadzi ŻW pod nadzorem prokuratora VIII wydziału do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

