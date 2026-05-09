Odkryto obiekt przy granicy z Rosją. "Prawdopodobnie dron"
Blisko granicy z Obwodem Królewieckim w woj. warmińsko-mazurskim znaleziono obiekt przypominający drona. - Zgłoszenie o sprawie otrzymaliśmy od anonimowego świadka - przekazała Polsat News lokalna policja. Żandarmeria Wojskowa potwierdziła, że "jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji" .
Maszyna została znaleziona na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc w woj. warmińsko-mazurskim. Miejsce to jest oddalone o ok. 20 kilometrów od granicy z Obwodem Królewieckim.
- Zgłoszenie o sprawie otrzymaliśmy ok. godziny 9:00 rano od anonimowego świadka - przekazała Polsat News oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach podkom. Marta Kabelis.
Dron blisko granicy Polski z Rosją. Trwa akcja służb
- Na jednym z pól w okolicach miejscowości Osieka został znaleziony przedmiot przypominający drona - powiedział w rozmowie z Polsat News z kolei asp. sztab. Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
- Na miejsce udali się policjanci, którzy potwierdzili to zgłoszenie. Cały teren został zabezpieczony tak, aby nikt do tego przedmiotu się nie zbliżał - dodał Jackowski.
ZOBACZ: Sukces Ukrainy na Bliskim Wschodzie. Zniszczyli broń Iranu
O sprawie powiadomiono także prokuraturę oraz Żandarmerię Wojskową.
"Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych" - przekazał rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz.
Jak dodał, postępowanie w tej sprawie prowadzi ŻW pod nadzorem prokuratora VIII wydziału do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej