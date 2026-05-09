Odkryto obiekt przy granicy z Rosją. "Prawdopodobnie dron"

Polska

Blisko granicy z Obwodem Królewieckim w woj. warmińsko-mazurskim znaleziono obiekt przypominający drona. - Zgłoszenie o sprawie otrzymaliśmy od anonimowego świadka - przekazała Polsat News lokalna policja. Żandarmeria Wojskowa potwierdziła, że "jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji" .

Fragment munduru Żandarmerii Wojskowej z naszywką z flagą Polski i napisem "ŻANDARMERIA WOJSKOWA MP"
Żandarmeria Wojskowa
Służby zabezpieczyły pole w Osieka koło Bartoszyc po znalezieniu drona/ Zdj. ilustracyjne

Maszyna została znaleziona na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc w woj. warmińsko-mazurskim. Miejsce to jest oddalone o ok. 20 kilometrów od granicy z Obwodem Królewieckim. 

 

- Zgłoszenie o sprawie otrzymaliśmy ok. godziny 9:00 rano od anonimowego świadka - przekazała Polsat News oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach podkom. Marta Kabelis.

Dron blisko granicy Polski z Rosją. Trwa akcja służb

- Na jednym z pól w okolicach miejscowości Osieka został znaleziony przedmiot przypominający drona - powiedział w rozmowie z Polsat News z kolei asp. sztab. Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.


- Na miejsce udali się policjanci, którzy potwierdzili to zgłoszenie. Cały teren został zabezpieczony tak, aby nikt do tego przedmiotu się nie zbliżał - dodał Jackowski.

 

O sprawie powiadomiono także prokuraturę oraz Żandarmerię Wojskową. 

 

"Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych" - przekazał rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz.

 

Jak dodał, postępowanie w tej sprawie prowadzi ŻW pod nadzorem prokuratora VIII wydziału do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

 

Michał Blus / polsatnews.pl
