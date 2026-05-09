Donald Tusk o UE: "Niedoskonała, irytująca, nudna, ale..."

Polska

"Unia Europejska jest niedoskonała, irytująca, nudna, ale niczego lepszego w naszej historii nie wymyśliliśmy" - napisał w sobotę na platformie X premier Donald Tusk. Jednocześnie mianem "cudu" określił czas "demokracji i solidarności między narodami przez wieki walczącymi ze sobą".

Premier Donald Tusk przemawia przy mównicy z emblematem Unii Europejskiej.
PAP/EPA/FABIO FRUSTACI
Premier Donald Tusk o Unii Europejskiej: "Niech trwa jak najdłużej"

Państwa Unii Europejskiej obchodzą w sobotę Dzień Europy, który został ustanowiony w rocznicę ogłoszonej 9 maja 1950 roku historycznej deklaracji ówczesnego szefa MSZ Francji Roberta Schumana.

 

To w niej przedstawił swoją wizję nowej formy współpracy politycznej w Europie. Plan Schumana uważa się za zalążek dzisiejszej Wspólnoty. 

Wpis dotyczący UE opublikował na platformie X premier Donald Tusk. "Unia Europejska jest niedoskonała, irytująca, nudna, ale niczego lepszego w naszej historii nie wymyśliliśmy. Czas pokoju, dobrobytu, wolności, demokracji i solidarności między narodami przez wieki walczącymi ze sobą to cud. Niech trwa jak najdłużej" - zakończył. 

 

Na wpis Tuska odpowiedział m.in. poseł PiS Jacek Sasin, który stwierdził, że "wymyślono coś doskonałego: niepodległą i suwerenną Rzeczpospolitą Polską". "(...) silny kraj budujący podmiotowe stosunki w relacjach europejskich i transatlantyckich" - napisał. 

 

"Pan wymyślił natomiast berliński protektorat nad Wisłą" - zwrócił się do premiera. 

Warszawa. Obchody Dnia Europy

W sobotę w centrum multimedialnym Europa Experience w Warszawie organizowane są spotkania, warsztaty i konkursy z okazji Dnia Europy. 

 

Wieczorem na PKiN oraz PGE narodowym wyświetlone zostaną z tej okazji iluminacje świetlne.

 

Sobotnie wydarzenia organizowane są przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce wraz z partnerami.

 

Artur Pokorski / mjo / polsatnews.pl
