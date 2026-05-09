Donald Tusk o UE: "Niedoskonała, irytująca, nudna, ale..."
"Unia Europejska jest niedoskonała, irytująca, nudna, ale niczego lepszego w naszej historii nie wymyśliliśmy" - napisał w sobotę na platformie X premier Donald Tusk. Jednocześnie mianem "cudu" określił czas "demokracji i solidarności między narodami przez wieki walczącymi ze sobą".
Państwa Unii Europejskiej obchodzą w sobotę Dzień Europy, który został ustanowiony w rocznicę ogłoszonej 9 maja 1950 roku historycznej deklaracji ówczesnego szefa MSZ Francji Roberta Schumana.
To w niej przedstawił swoją wizję nowej formy współpracy politycznej w Europie. Plan Schumana uważa się za zalążek dzisiejszej Wspólnoty.
Donald Tusk o UE: Niech trwa jak najdłużej
Wpis dotyczący UE opublikował na platformie X premier Donald Tusk. "Unia Europejska jest niedoskonała, irytująca, nudna, ale niczego lepszego w naszej historii nie wymyśliliśmy. Czas pokoju, dobrobytu, wolności, demokracji i solidarności między narodami przez wieki walczącymi ze sobą to cud. Niech trwa jak najdłużej" - zakończył.
Na wpis Tuska odpowiedział m.in. poseł PiS Jacek Sasin, który stwierdził, że "wymyślono coś doskonałego: niepodległą i suwerenną Rzeczpospolitą Polską". "(...) silny kraj budujący podmiotowe stosunki w relacjach europejskich i transatlantyckich" - napisał.
"Pan wymyślił natomiast berliński protektorat nad Wisłą" - zwrócił się do premiera.
Warszawa. Obchody Dnia Europy
W sobotę w centrum multimedialnym Europa Experience w Warszawie organizowane są spotkania, warsztaty i konkursy z okazji Dnia Europy.
Wieczorem na PKiN oraz PGE narodowym wyświetlone zostaną z tej okazji iluminacje świetlne.
Sobotnie wydarzenia organizowane są przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce wraz z partnerami.
