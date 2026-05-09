Do dramatycznego zdarzenia doszło w piątkowy wieczór. Około godziny 21:30 czasu lokalnego Jan Bednarek i jego rodzina wrócili z restauracji do swojego domu w Portugalii, a na miejscu zastali włamywacza.

ZOBACZ: Zuchwała kradzież w bazie wojskowej. Zniknęło ponad 60 tys. litrów paliwa

Przyłapany na gorącym uczynku przestępca zagroził nożem piłkarzowi oraz jego krewnym. Ostatecznie - jak opisuje "Record" - Bednarek i jego rodzina nie doznali żadnych obrażeń i zdecydowali się spędzić noc w swoim domu.

Dramat w domu Jana Bednarka. Piłkarz stracił kosztowności warte setki tysięcy euro

Sportowcowi skradziono kosztowności, których wartość oszacowano na około 150 tysięcy euro. Zdaniem portugalskiego dziennika okoliczności sprawy są badane, a tożsamość włamywacza mogą pomóc ustalić nagrania z monitoringu domu Bednarka oraz innych posiadłości znajdujących się w pobliżu.

ZOBACZ: Zgłosił kradzież auta. Policjanci szybko odkryli prawdę

Jan Bednarek urodził się 12 kwietnia 1996 roku w Słupcy w woj. wielkopolskim. Swoją karierę piłkarską rozpoczął w Sokole Kleczew oraz MSP Szamotuły, a następnie trafił do Lecha Poznań. W latach 2017-2025 grał dla klubu w Southampton. W 2025 roku piłkarz przeszedł do FC Porto, gdzie realizuje się jako środkowy obrońca.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni