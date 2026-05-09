"Tak, jak obiecałem, Departament Wojny udostępnił pierwszą część plików UFO/UAP do przeglądu i analizy" - poinformował prezydent USA Donald Trump we wpisie na platformie Truth Social.

"W dążeniu do pełnej i maksymalnej przejrzystości miałem zaszczyt skierować moją administrację do identyfikacji i udostępnienia rządowych dokumentów dotyczących życia obcego i pozaziemskiego, niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych oraz niezidentyfikowanych obiektów latających" - napisał prezydent USA.



Trump podkreślił, że poprzednie administracje nie były transparentne w kwestii prowadzonych badań. "W przypadku tych nowych dokumentów i filmów ludzie mogą sami zdecydować: 'Co tu się, do diabła dzieje? (pisownia oryginalna - red.)'. "Bawcie się dobrze" - dodał.

Decyzja o otwarciu archiwum jest pokłosiem osobistego polecenia Donalda Trumpa wydanego w lutym. Wówczas m.in. Pentagon, NASA i amerykańskie agencje wywiadowcze rozpoczęły przygotowywanie danych. Materiały zarejestrowano nie tylko na terenie USA, ale też w Iraku, Syrii, Grecji i Japonii.

"Departament Wojny ściśle współpracuje z prezydentem Trumpem, aby zapewnić bezprecedensową przejrzystość w kwestii wiedzy naszego rządu na temat niezidentyfikowanych zjawisk anomalnych. Dokumenty te, ukryte za klauzulami tajności, od dawna podsycały uzasadnione spekulacje - nadszedł czas, aby Amerykanie mogli się z nimi zapoznać na własne oczy" - poinformował szef Departamentu Wojny Pete Hegseth.

Na specjalnie udostępnionej stronie można już przeglądać pierwszą partię dokumentów składających się ze 162 plików akt, których datowanie sięga lat 40. XX wieku. Znajdziemy tam zeznania świadków niezidentyfikowanych zjawisk anomalnych, filmy i fotografie UAP/UFO wykonane przez amerykańskich pilotów wojskowych czy akta spraw sporządzone przez FBI. Udostępnione zostały nawet zdjęcia wykonane na Księżycu podczas misji Apollo, na których widać niewyjaśnione dotąd zjawiska.

Udokumentowane przypadki niewyjaśnionych zjawisk są zróżnicowane. W jednym z incydentów oszacowana prędkość poruszającego się nad Grecją w styczniu 2024 r. obiektu w kształcie "rombu z opuszczoną sondą" miała wynosić ponad 800 km/h. Na opublikowanym filmie widać taki kształt zmierzający pośród chmur w prostej linii.

Z serwisu można swobodnie korzystać także spoza USA. Szef Departamentu Wojny zapowiedział, że dostępne aktualnie materiały to początek publikacji i w przyszłości systematycznie dodawane będą kolejne partie niepublikowanego wcześniej materiału. Departament Wojny zachęca do dzielenia się spostrzeżeniami niezależnych analityków.



"Zgromadzone materiały dotyczą spraw nierozstrzygniętych, co oznacza, że rząd nie jest w stanie jednoznacznie określić charakteru zaobserwowanych zjawisk. Może to wynikać z różnych przyczyn, w tym z braku wystarczających danych, dlatego Departament Wojny z zadowoleniem przyjmuje analizy, informacje i wiedzę specjalistyczną pochodzące z sektora prywatnego" - przekazał Pentagon.

