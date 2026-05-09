14-latek z Holandii jechał rowerem do Polski. Został odnaleziony
14-latek z Holandii, który wsiadł na rower i wyruszył w kierunku Polski, odnalazł się w Białymstoku. Przekazano, że nastolatek spał na przystanku pod miastem. Informacje o odnalezieniu zostały przekazane stronie holenderskiej - przekazano w komunikacie białostockiej policji.
"Policjanci z Komendy Miejskiej w Białymstoku dostali zgłoszenie o leżącej osobie na przystanku pod miastem" - przekazano w mediach społecznościowych. Jak dodano, informację otrzymano przed północą w piątek.
"Funkcjonariusze natychmiast ruszyli na miejsce. Pod kocem na przystanku spał nastolatek" - przekazano.
Przekazano, że był to poszukiwany chłopiec przez holenderskich policjantów. "Nastolatek trafił do placówki opiekuńczej w Białymstoku. Informacje o odnalezieniu nastolatka zostały przekazane stronie holenderskiej" - zaznaczono.
Pod koniec kwietnia komunikat w sprawie poszukiwań chłopca opublikowała polska policja. Osobną informację zamieścili w sieci także mundurowi z Holandii.
Jak wskazano, 14-latek po raz ostatni był widziany 18 kwietnia w holenderskiej miejscowości Apeldoorn. Wówczas chłopiec wsiadł na rower i wyruszył w kierunku Polski.
