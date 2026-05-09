14-latek z Holandii jechał rowerem do Polski. Został odnaleziony

Polska

14-latek z Holandii, który wsiadł na rower i wyruszył w kierunku Polski, odnalazł się w Białymstoku. Przekazano, że nastolatek spał na przystanku pod miastem. Informacje o odnalezieniu zostały przekazane stronie holenderskiej - przekazano w komunikacie białostockiej policji.

Napis POLICJA na niebieskim świetle pojazdu policyjnego.
Polsat News
Policjanci odnaleźli poszukiwanego nastolatka na przystanku pod Białymstokiem/ Zdj. ilustracyjne

"Policjanci z Komendy Miejskiej w Białymstoku dostali zgłoszenie o leżącej osobie na przystanku pod miastem" - przekazano w mediach społecznościowych. Jak dodano, informację otrzymano przed północą w piątek.

 

"Funkcjonariusze natychmiast ruszyli na miejsce. Pod kocem na przystanku spał nastolatek" - przekazano.

 

Przekazano, że był to poszukiwany chłopiec przez holenderskich policjantów. "Nastolatek trafił do placówki opiekuńczej w Białymstoku. Informacje o odnalezieniu nastolatka zostały przekazane stronie holenderskiej" - zaznaczono.

 

 

 

Jechał rowerem do Polski. Policja odnalazła 14-latka

Pod koniec kwietnia komunikat w sprawie poszukiwań chłopca opublikowała polska policja. Osobną informację zamieścili w sieci także mundurowi z Holandii.

 

ZOBACZ: Samolot potrącił pieszego na pasie startowym. Wypadek na lotnisku w USA

 

Jak wskazano, 14-latek po raz ostatni był widziany 18 kwietnia w holenderskiej miejscowości Apeldoorn. Wówczas chłopiec wsiadł na rower i wyruszył w kierunku Polski.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Trzeba przestać wybrzydzać". Miller zwrócił się do polityków ws. Trumpa
Michał Blus / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BIAŁYSTOKHOLANDIANASTOLATEKNOCPLACÓWKA OPIEKUŃCZAPOLICJAPOLSKAPOSZUKIWANYPRZYSTANEK

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 