Zaskakujące wyniki globalnego sondażu. USA ocenione gorzej niż Rosja
Stany Zjednoczone są coraz gorzej postrzegane na świecie, a Europa wyróżnia się wyjątkowym niskim poziomem optymizmu społecznego - wynika z globalnego Indeksu Percepcji Demokracji (DPI). Badanie zostało przeprowadzone w 98 krajach, w tym w Polsce, na próbie 94. tys. respondentów.
Według autorów raportu po raz pierwszy wizerunek USA okazał się gorszy niż Rosji. Z kolei Polska znalazła się wśród państw ocenianych pozytywnie, a większość Polaków popiera obecność amerykańskich wojsk na swoim terytorium.
USA mają coraz gorszy wizerunek. Gorzej oceniane niż Rosja
Z badania wynika, że Stany Zjednoczone zajmują piąte miejsce na liście państw o najbardziej negatywnym postrzeganiu. Bilans netto ocen USA spadł z poziomu +22 wiosną 2024 roku do -16 wiosną 2026 roku.
Najgorzej ocenianym państwem w rankingu został Izrael (-24), przed Koreą Północną, Afganistanem oraz Iranem. Rosja uzyskała wynik -11, co oznacza, że po raz pierwszy jest postrzegana mniej negatywnie niż USA.
Autorzy raportu zwrócili uwagę, że regionem najmniej przychylnym wobec Stanów Zjednoczonych pozostaje Europa, gdzie bilans ocen wynosi -35. Najlepszą opinię USA mają natomiast w Izraelu (+60).
"W międzyczasie Chiny odnotowały skromną, ale dodatnią percepcję netto (+7) i są postrzegane średnio bardziej pozytywnie w każdym regionie świata niż Stany Zjednoczone" - podkreślono we wnioskach raportu.
Europa najbardziej pesymistycznym regionem. Polska na minusie
Sondaż pokazał również duży poziom pesymizmu w Europie. Najbardziej negatywnie wyróżniły się Francja (-65) oraz Niemcy (-51). W Polsce wskaźnik optymizmu społecznego wyniósł -22.
Najbardziej optymistycznym społeczeństwem okazały się Chiny (+31), a na drugim miejscu znalazł się Salwador. Respondenci pytani o największe zagrożenie dla świata najczęściej wskazywali Stany Zjednoczone, a dopiero na drugim miejscu Rosję.
Polacy popierają obecność wojsk USA i wspierają Grenlandię
Z badania wynika również, że tylko cztery kraje jednoznacznie popierają obecność wojsk amerykańskich na swoim terytorium. Wśród nich znalazły się Polska, Izrael, Korea Południowa oraz Portoryko.
W Polsce 51 proc. respondentów opowiedziało się za obecnością amerykańskich baz wojskowych, a 23 proc. było temu przeciwnych. 53 proc. polskich ankietowanych w wojnie Rosji z Ukrainą bardziej popiera Ukrainę, a 10 proc. przyznało rację Rosji. W konflikcie izraelsko-palestyńskim Polacy częściej sympatyzują z Palestyną, a w sporze chińsko-tajwańskim wspierają Tajwan.
Badanie pokazało także światowe poparcie dla Grenlandii w sporze ze Stanami Zjednoczonymi po roszczeniach terytorialnych Donalda Trumpa. Według raportu większość społeczeństw uważa, że Grenlandia powinna sama decydować o swojej przyszłości.
Indeks Percepcji Demokracji został przygotowany przez ośrodek Nira Data na zlecenie fundacji byłego premiera Danii i byłego sekretarza generalnego NATO Andersa Fogh Rasmussena. Fundacja Alliance of Democracies Foundation organizuje w przyszłym tygodniu w Kopenhadze doroczny Szczyt Demokracji. Wśród zapowiedzianych gości jest premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen.
