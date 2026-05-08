Według autorów raportu po raz pierwszy wizerunek USA okazał się gorszy niż Rosji. Z kolei Polska znalazła się wśród państw ocenianych pozytywnie, a większość Polaków popiera obecność amerykańskich wojsk na swoim terytorium.

USA mają coraz gorszy wizerunek. Gorzej oceniane niż Rosja

Z badania wynika, że Stany Zjednoczone zajmują piąte miejsce na liście państw o najbardziej negatywnym postrzeganiu. Bilans netto ocen USA spadł z poziomu +22 wiosną 2024 roku do -16 wiosną 2026 roku.

Najgorzej ocenianym państwem w rankingu został Izrael (-24), przed Koreą Północną, Afganistanem oraz Iranem. Rosja uzyskała wynik -11, co oznacza, że po raz pierwszy jest postrzegana mniej negatywnie niż USA.

ZOBACZ: Trump ma listy "grzecznych" i "niegrzecznych". Wiadomo, gdzie trafiła Polska

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że regionem najmniej przychylnym wobec Stanów Zjednoczonych pozostaje Europa, gdzie bilans ocen wynosi -35. Najlepszą opinię USA mają natomiast w Izraelu (+60).

"W międzyczasie Chiny odnotowały skromną, ale dodatnią percepcję netto (+7) i są postrzegane średnio bardziej pozytywnie w każdym regionie świata niż Stany Zjednoczone" - podkreślono we wnioskach raportu.

Europa najbardziej pesymistycznym regionem. Polska na minusie

Sondaż pokazał również duży poziom pesymizmu w Europie. Najbardziej negatywnie wyróżniły się Francja (-65) oraz Niemcy (-51). W Polsce wskaźnik optymizmu społecznego wyniósł -22.

Najbardziej optymistycznym społeczeństwem okazały się Chiny (+31), a na drugim miejscu znalazł się Salwador. Respondenci pytani o największe zagrożenie dla świata najczęściej wskazywali Stany Zjednoczone, a dopiero na drugim miejscu Rosję.

ZOBACZ: Rosja zamyka lotniska po ukraińskim ataku. Chaos także w Moskwie

Polacy popierają obecność wojsk USA i wspierają Grenlandię

Z badania wynika również, że tylko cztery kraje jednoznacznie popierają obecność wojsk amerykańskich na swoim terytorium. Wśród nich znalazły się Polska, Izrael, Korea Południowa oraz Portoryko.

W Polsce 51 proc. respondentów opowiedziało się za obecnością amerykańskich baz wojskowych, a 23 proc. było temu przeciwnych. 53 proc. polskich ankietowanych w wojnie Rosji z Ukrainą bardziej popiera Ukrainę, a 10 proc. przyznało rację Rosji. W konflikcie izraelsko-palestyńskim Polacy częściej sympatyzują z Palestyną, a w sporze chińsko-tajwańskim wspierają Tajwan.

Badanie pokazało także światowe poparcie dla Grenlandii w sporze ze Stanami Zjednoczonymi po roszczeniach terytorialnych Donalda Trumpa. Według raportu większość społeczeństw uważa, że Grenlandia powinna sama decydować o swojej przyszłości.



Indeks Percepcji Demokracji został przygotowany przez ośrodek Nira Data na zlecenie fundacji byłego premiera Danii i byłego sekretarza generalnego NATO Andersa Fogh Rasmussena. Fundacja Alliance of Democracies Foundation organizuje w przyszłym tygodniu w Kopenhadze doroczny Szczyt Demokracji. Wśród zapowiedzianych gości jest premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni