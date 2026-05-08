Uroczystość podpisania umowy rozpoczęła się o godz. 13:30 w siedzibie kancelarii premiera. Ze strony polskiej strony umowę podpisali: wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, a ze strony Komisji Europejskiej - komisarz ds. budżetu Piotr Serafin i komisarz ds. obronności Andrius Kubilius.

Następnie głos zabrał premier Donald Tusk. - To jest szczególny moment. Uroczysty i zasługujący na oprawę. Moment przełomowy w historii Polski i Unii Europejskiej - podkreślił szef rządu. - Polska będzie bezpieczniejsza o 180 mld złotych - mówił dalej. Dodał również, że pieniądze mają trafić do polskiej branży zbrojeniowej.

- Mamy wszyscy nadzieję, że ominie nas otwarty konflikt, ale wszyscy wiemy w jakim czasie i miejscu żyjemy. Chcemy mieć pewność, że polska armia i polski przemysł zbrojeniowy będą w stanie sprostać każdemu wyzwaniu - zaznaczył premier. Tusk wskazał jednocześnie, że Polska jest częścią największego sojuszu militarnego i sojusznikiem Polski jest "największe mocarstwo świata", ale na lojalność może liczyć w sytuacji, gdy sama jest w stanie zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Donald Tusk o programie SAFE

W swoim wystąpieniu premier zaznaczył, że "Polska dzisiaj realnie rządzi w Europie, jeśli chodzi o potrzebne zmiany". - Chcę bardzo mocno podkreślić, że wszystko, co robimy, w tym program SAFE, służy idei jaką jest silna Polska w silnej Europie. Polska ze zdecydowanym, działającym, rozstrzygającym różne kwestie rządem - powiedział Tusk.

Minister finansów: SAFE jest potrzebny

Umowa dla Polski została zatwierdzona jako pierwsza spośród 19 państw uczestniczących w programie. Następna w kolejności jest Litwa.

Andrzej Domański był gościem w programie "Graffiti" w Polsat News, gdzie prowadzący Marcin Fijołek zapytał go o program SAFE.

- Nie ma tańszego, bardziej efektywnego źródła finansowania modernizacji polskiej armii, niż ten program - powiedział Domański. - Program SAFE jest potrzebny. Potrzebujemy zbudować silny przemysł obronny. Dzięki tej pożyczce będziemy mogli to zrobić natychmiast - mówił dalej. Minister zabrał także głos ws. warunków oprocentowania pożyczki. - Na określony procent, który poznamy, gdy KE faktycznie pożyczy te pieniądze - odparł.

Program SAFE. Do Polski może trafić nawet 43,7 mld euro

Dzięki programowi Polska ma otrzymać nawet 43,7 mld euro w postaci niskooprocentowanych pożyczek z unijnego programu. Mają one przede wszystkim zostać wydane na szybkie dozbrojenie Wojska Polskiego - zwłaszcza poprzez zakupy sprzętu wojskowego u europejskich producentów. Węgry i Francja znalazły się na drugim miejscu, mają otrzymać po 16,2 mld euro.

SAFE premiuje kontrakty na sprzęt zawierane wspólnie przez dwa lub więcej państw sojuszniczych, jednak większość kontraktów, jakie zapowiada polski rząd, to zakupy tylko dla Polski. Kontrakty w ramach SAFE zawierane przez pojedyncze państwa muszą zostać zawarte do końca maja. Sobkowiak-Czarnecka zapowiedziała, że po podpisaniu umowy pożyczkowej w kolejnych dniach podpisanych zostanie niemal czterdzieści kontraktów na sprzęt. Polski rząd deklaruje, że 89 proc. kwoty z SAFE trafi do polskiego przemysłu.

Jest to jednak program zorientowany przede wszystkim na jak najszybsze zwiększanie europejskich zdolności obronnych - stąd narzucone szybkie tempo zawierania kontraktów, a także samych dostaw sprzętu, które mają zostać zrealizowane do 2030 roku. W związku z tym państwa uczestniczące w programie zamawiają obecnie oferowany przez producentów sprzęt - SAFE nie jest bowiem przeznaczony np. na finansowanie programów badawczych i rozwojowych.

W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE - zakładała ona stworzenie specjalnego funduszu, do którego miałyby trafić unijne środki. W odpowiedzi na weto rząd przyjął uchwałę w sprawie Programu Polska Zbrojna, która upoważnia szefa MON oraz ministra finansów i gospodarki do podpisania w imieniu rządu umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki SAFE. Pożyczkę zaciągnie BGK na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ). Spłata pożyczki nastąpi ze środków niewliczanych do minimalnego limitu wydatków na obronność.

