Młode łosie zostały przetransportowane do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Napromku prowadzonego przez Nadleśnictwo Olsztynek. Zwierzęta otrzymały tam pomoc weterynaryjną i pozostają pod stałą obserwacją. Leśnicy przekazali, że po odzyskaniu pełnej sprawności będą mogły wrócić do naturalnego środowiska.

Młode łosie trafiły do ośrodka rehabilitacji

Do zdarzenia doszło kilka dni temu na terenie Nadleśnictwa Wielbark. W wyniku wypadku drogowego zginęła klępa, czyli samica łosia. Niedaleko miejsca zdarzenia znaleziono trzy młode łosie, które najprawdopodobniej były jej potomstwem.

Po ocenie sytuacji leśnicy zdecydowali o przewiezieniu zwierząt do specjalistycznego ośrodka rehabilitacji. Jak przekazano, młode były wyraźnie osłabione i wychłodzone. Obecnie odzyskują siły pod opieką weterynarzy i pracowników ośrodka.

Leśnicy przypominają jednocześnie, że służba terenowa Lasów Państwowych nie prowadzi samodzielnego przetrzymywania ani leczenia dzikich zwierząt. Zwierzęta wymagające pomocy trafiają do wyspecjalizowanych placówek rehabilitacyjnych.

Znalazłeś młode zwierzę w lesie? Oto jak się zachować

Lasy Państwowe przypominają, że nie każde młode zwierzę znalezione w lesie wymaga interwencji człowieka. W wielu przypadkach samotne młode łosie, sarny, jelenie czy zające pozostają same celowo, a ich matki żerują w pobliżu. To naturalne zachowanie tych gatunków.

Specjaliści podkreślają, że nie należy dotykać, zabierać ani przenosić dzikich zwierząt bez konsultacji. Kontakt z człowiekiem może wywołać silny stres, a ludzki zapach czasem sprawia, że rodzice przestają opiekować się młodym. Nie powinno się także karmić ani poić takich zwierząt na własną rękę.

Interwencja jest konieczna przede wszystkim wtedy, gdy zwierzę jest wyraźnie ranne, wycieńczone albo znajduje się w miejscu bezpośrednio zagrażającym jego życiu, na przykład przy ruchliwej drodze. W takich sytuacjach należy skontaktować się z odpowiednim ośrodkiem rehabilitacji lub specjalistami zajmującymi się pomocą dzikim zwierzętom.

