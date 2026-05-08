Teorie spiskowe ws. pożaru puszczy. Prokuratura zabrała głos

Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju. W piątek służby nadal dogaszały pogorzelisko, a strażacy oceniali, że akcja może potrwać jeszcze około tygodnia.

Pożar w Puszczy Solskiej. Prokuratura wszczęła śledztwo

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec poinformował, że śledztwo wszczęto m.in. z art. 163 par. 2 Kodeksu karnego dotyczącego nieumyślnego spowodowania pożaru.

Nie mamy żadnych obiektywnych dowodów, które przemawiałyby za tezami, że doszło do umyślnego działania osób trzecich - podkreślił Kawalec. Dodał jednak, że możliwość przeprowadzenia oględzin miejsca pożaru jest nadal ograniczona z powodu trwającej akcji strażaków.



W ostatnich dniach w mediach społecznościowych pojawiły się wpisy sugerujące udział osób trzecich w wywołaniu pożaru. Według raportu Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura rozpowszechniano m.in. narracje o rzekomym udziale Ukraińców, obcych służb czy planowanych wysiedleniach mieszkańców.

Strażacy nadal dogaszają pożar w Puszczy Solskiej

Pożar wybuchł we wtorek po południu. Ogień objął około 300 hektarów lasu, a działania operacyjne prowadzone były na obszarze około 1000 hektarów.

Mimo opadów deszczu sytuacja w południowej części Puszczy Solskiej nadal nie została całkowicie opanowana. Strażacy oceniają, że dogaszanie pogorzeliska może potrwać jeszcze tydzień.

W trakcie akcji gaśniczej rozbił się samolot gaśniczy dromader. Pilot maszyny zginął na miejscu. Odrębne śledztwo dotyczące katastrofy lotniczej prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu.



Puszcza Solska jest obszarem cennym przyrodniczo. Znajdują się tam rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000 oraz tereny ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.

