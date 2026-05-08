Sondaż ujawnił nastroje Węgrów. Zapytano o stosunek do Ukraińców i Rosjan
Zmiana władzy na Węgrzech nie przyniosła zwrotu w postawach wobec wojny na Ukrainie - taki wniosek wynika z najnowszego sondażu. 24 proc. ankietowanych popiera pomoc finansową dla Kijowa, a 12 proc. wojskową. Z kolei 52 proc. badanych sprzeciwia się rezygnacji z rosyjskiego gazu. Sondaż wskazał, że wyborcy Petera Magyara oczekują przede wszystkim zmian wewnętrznych.
Zmiana politycznego kierunku na Węgrzech nie doprowadziła do radykalnej zmiany postaw wobec wojny w Ukrainie - wynika z najnowszego sondaży przeprowadzonego na zlecenie Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych.
Wyniki pokazały, że Węgrzy, którzy w większości głosowali na przyszłego premiera Pétera Magyara, czekają na zmianę sytuacji wewnętrznej kraju. Ponadto pozostali podzieleni w kwestiach kluczowych dla UE, takich jak wsparcie dla Ukrainy oraz potrzeba ograniczenia przez Węgry zależności od rosyjskiej energii.
Sondaż na Węgrzech. Większość chce importu z Rosji
64 proc. respondentów podkreśliło, że spodziewa się poprawy stosunków nowego rządu z Kijowem, ale poparcie dla ukraińskiego wysiłku wojennego pozostaje niskie - przekazał "The Guardian".
Dodano, że 24 proc. ankietowanych popiera pomysł udzielania pomocy finansowej Ukrainie, a 12 proc. popiera udzielanie pomocy wojskowej.
Ponad połowa respondentów - 52 proc. - sprzeciwiła się zaprzestaniu importu rosyjskiej energii do kraju.
Sondaż. Stosunek Węgrów do Ukraińców i Rosjan. Wybory nie zmieniły wiele
- Miażdżące zwycięstwo Magyara było głosem za zmianami wewnętrznymi, a nie geopolitycznym zwrotem. Chociaż Węgrzy są gotowi na zmiany po latach korupcji i izolacji, to wyraźnie wyznaczyli czerwone linie wokół niezależności energetycznej i bezpieczeństwa narodowego swojego kraju - realiów, które przywódcy w Brukseli będą musieli uszanować - powiedział Pavlo Zerka z Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych.
Badanie zwróciło również uwagę na to, że nastroje społeczne na Węgrzech uległy w ostatnim czasie poprawie - 63 proc. Węgrów uważa, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku, a 23 proc., że w złym. Od wyborów odsetek optymistów prawie się podwoił - podkreśliły węgierskie media.
TISZA zdobyła 12 kwietnia 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym, kończąc 16-letnie rządy Viktora Orbana. Wynik ten dał partii Magyara większość konstytucyjną.
