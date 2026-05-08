Sławomir Mentzen zatrzymany na lotnisku w Londynie. "Upadające państwo"

"Zostałem dziś zatrzymany na ponad trzy godziny na lotnisku w Londynie, ponieważ Brytyjczycy bali się, że będę przemawiał na jakimś spotkaniu politycznym, na które nawet się nie wybierałem" - przekazał Sławomir Mentzen we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Współprzewodniczący Konfederacji zaznaczył, że do Londynu przybył prywatnie z żoną i dziećmi.

"To upadające państwo nie ma problemu z tym, że jest kolonizowane przez Hindusów i Arabów, ale ma problem z tym, że mogłem chcieć coś komuś tutaj powiedzieć" - przekazał poseł.

Sławomir Mentzen zatrzymany na lotnisku. "Wielka Brytania to państwo totalitarne"

Z opisu sytuacji przedstawionego przez Sławomira Mentzena wynika, że został on zatrzymany w związku z "oznaczeniem" go przez nieznaną mu organizację. Według posła Konfederacji na jej wniosek został on umieszczony na liście osób, które mogą nie być mile widziane w Wielkiej Brytanii.

"Wielka Brytania jest państwem totalitarnym. Prawdopodobnie, gdybym miał w planach jakieś publiczne spotkanie, nie wpuściliby mnie. Ktoś uznał, że prewencyjnie należy odmówić mi wjazdu do kraju, bo możliwe, że powiem coś, czego nie powinno się tu mówić" - przekazał Sławomir Mentzen.

Poseł podkreślił, że nie jest pierwszym Polakiem, który ze względu na głoszone poglądy miał problemy z podróżą do Wielkiej Brytanii. "Kilka lat temu problemy z wjazdem mieli przecież Rafał Ziemkiewicz i Janusz Korwin-Mikke" - zaznaczył polityk.

To upadające państwo nie ma problemu z tym, że jest kolonizowane przez Hindusów i Arabów,… — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) May 8, 2026

Mentzen o "prewencyjnej cenzurze politycznej". Polityk czekal trzy godziny

Współprzewodniczący Konfederacji spędził na londyńskim lotnisku trzy godziny, podczas których był pytany przez funkcjonariuszy o cel wizyty, miejsce noclegu oraz o to, czy zamierza prowadzić w Wielkiej Brytanii agitację. Pytania te miały pochodzić od organizacji, która zgłosiła Mentzena jako persona non grata.

"W połowie trzeciej godziny pilnujący mnie strażnicy zaczęli mnie dopytywać, kim ja jestem i skąd przyleciałem, skoro mnie tu tyle trzymają. Nie mogli uwierzyć, że jestem tylko politykiem z Polski. Nietypowe było nie tylko to, że siedziałem tam tak długo, ale też to, że byłem jedynym zatrzymanym w tym czasie Europejczykiem" - przekazał Metnzen.



Po trzech godzinach politykowi został zwrócony paszport i został on wypuszczony. "Mają tu prewencyjną cenzurę polityczną. Ale tylko niektóre poglądy są cenzurowane" - skomentował.

"Gdybym po prostu przypłynął tu na pontonie razem z jakimiś Afrykańczykami, nie miałbym problemu z dostaniem się do Wielkiej Brytanii. (...) Nie w porządku jest polityk z Polski, który chciał spędzić weekend z rodziną w Londynie. Bo jeszcze przypadkiem by coś komuś powiedział. Na takie niegodziwości, nie ma miejsca w Wielkiej Brytanii" - stwierdził Sławomir Mentzen.

