"Departament Wojny ściśle współpracuje z prezydentem Trumpem, aby zapewnić bezprecedensową przejrzystość w kwestii wiedzy naszego rządu na temat niezidentyfikowanych zjawisk anomalnych. Dokumenty te, ukryte za klauzulami tajności, od dawna podsycały uzasadnione spekulacje - nadszedł czas, aby Amerykanie mogli się z nimi zapoznać na własne oczy" - poinformował szef Departamentu Wojny Pete Hegseth.

USA otworzyły archiwa. Archiwa o UFO dostępne dla każdego

Decyzja o otwarciu archiwum jest pokłosiem osobistego polecenia Donalda Trumpa wydanego w lutym. Wówczas m.in. Pentagon, NASA i amerykańskie agencje wywiadowcze rozpoczęły przygotowywanie danych. Materiały zarejestrowano nie tylko na terenie USA, ale też w Iraku, Syrii, Grecji i Japonii.

ZOBACZ: Trump zapowiada ws. UFO. "Wiele interesujących dokumentów"



"Departament Wojny udostępnił opinii publicznej pierwszą partię akt dotyczących UFO i UAP do wglądu i analizy. W dążeniu do pełnej i maksymalnej przejrzystości miałem zaszczyt polecić mojej administracji zidentyfikowanie i udostępnienie rządowych akt dotyczących życia pozaziemskiego, niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych oraz niezidentyfikowanych obiektów latających| - przekazał Donald Trump za pośrednictwem Truth Social.

"Gdy poprzednie administracje nie wykazały się przejrzystością w tej kwestii, dzięki tym nowym dokumentom i filmom ludzie mogą sami zdecydować: 'co się do cholery dzieje'. Bawcie się dobrze i cieszcie się tym!" - przekazał prezydent USA.

Dziesiątki plików z aktami, zdjęciami i filmami. Trump: Bawcie się dobrze!

Na specjalnie udostępnionej stronie można już przeglądać pierwszą partię dokumentów składających się ze 162 plików akt, których datowanie sięga lat 40. XX wieku. Znajdziemy tam zeznania świadków niezidentyfikowanych zjawisk anomalnych, filmy i fotografie UAP/UFO wykonane przez amerykańskich pilotów wojskowych czy akta spraw sporządzone przez FBI. Udostępnione zostały nawet zdjęcia wykonane na Księżycu podczas misji Apollo, na których widać niewyjaśnione dotąd zjawiska.

ZOBACZ: J.D. Vance o tajnych aktach ws. UFO. "Mam na tym punkcie obsesję"

Udokumentowane przypadki niewyjaśnionych zjawisk są zróżnicowane. W jednym z incydentów oszacowana prędkość poruszającego się nad Grecją w styczniu 2024 r. obiektu w kształcie "rombu z opuszczoną sondą" miała wynosić ponad 800 km/h. Na opublikowanym filmie widać taki kształt zmierzający pośród chmur w prostej linii.



Inny dokument zawiera m.in. depesze dyplomatyczne mówiące m.in. o obserwacji przez tadżyckiego pilota i trzech obywateli USA na pokładzie boeinga 747 w 1994 r. "jasnego światła ogromnej intensywności" przypominającego pocisk.



Udostępnione zostały także raport z przesłuchania kilkorga świadków FBI z września 2023 r., którzy w okolicach poligonu wojskowego w USA zobaczyli "metaliczny, brązowy lub szary" obiekt w kształcie elipsy przysłaniający część nieba o rozmiarach "dwóch śmigłowców Black Hawk" i emitujący światło. Do akt dołączono wizualizację.



Zeznania pochodzą nie tylko od przypadkowych świadków. Jeden z dokumentów to zapis zeznań "wysokiego rangą funkcjonariusza wywiadu" z 2025 r., który badał wcześniejsze doniesienia o pomarańczowych kulach widzianych przez innych świadków. Po przeszukaniu terenu helikopterem on i jego współpracownicy mieli znaleźć "supergorącą" kulę unoszącą się nad ziemią, która przeleciała z prędkością zbyt dużą dla ścigającego ją helikoptera.

Setki plików o UFO. Pentagon przyjmuje analizy niezależnych analityków.

Z serwisu można swobodnie korzystać także spoza USA. Szef Departamentu Wojny zapowiedział, że dostępne aktualnie materiały to początek publikacji i w przyszłości systematycznie dodawane będą kolejne partie niepublikowanego wcześniej materiału. Departament Wojny zachęca do dzielenia się spostrzeżeniami niezależnych analityków.



"Zgromadzone materiały dotyczą spraw nierozstrzygniętych, co oznacza, że rząd nie jest w stanie jednoznacznie określić charakteru zaobserwowanych zjawisk. Może to wynikać z różnych przyczyn, w tym z braku wystarczających danych, dlatego Departament Wojny z zadowoleniem przyjmuje analizy, informacje i wiedzę specjalistyczną pochodzące z sektora prywatnego" - przekazał Pentagon.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni