- To jest szczególny moment. Uroczysty i zasługujący na oprawę. Moment przełomowy w historii Polski i Unii Europejskiej - podkreślił premier Donald Tusk podczas podpisania umowy o programie SAFE. - Polska będzie bezpieczniejsza o 180 mld złotych - dodał szef rządu.

W trakcie uroczystości swój wpis w mediach społecznościowych opublikował szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. - Rząd Donalda Tuska zadłuży Polaków na pokolenia! Kolejne pokolenia przez dziesięciolecia będą spłacać zobowiązanie zaciągnięte przez ten rząd - napisał współpracownik prezydenta.

Zbigniew Bogucki: Tusk rozkłada ręce

W swoim komentarzu Bogucki zwrócił uwagę, że na umowie SAFE nie ma podpisu premiera Tuska, tylko ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz ministra finansów Andrzeja Domańskiego.

- To oni biorą odpowiedzialność. Donald Tusk, jak zwykle w tego rodzaju sprawach, rozkłada ręce i mówi: To nie moja rzecz, wy bierzecie odpowiedzialność - komentował Bogucki.

Do tego zarzutu odniósł się minister Domański w piątkowym "Graffiti". - Bzdura. To kompetencja ministra finansów i ministra obrony narodowej - zaznaczył szef resortu finansów.

Program SAFE. "Pan Prezydent dziwi się"

Zbigniew Bogucki przedstawił też stanowisko Karola Nawrockiego ws. podpisanego w piątego programu. - Pan Prezydent RP dziwi się temu, ponieważ istnieje projekt Pana Prezydenta, czyli SAFE 0 proc., który mógł być procedowany już dawno temu - wskazał.

- Nawet gdyby był procedowany w tej wersji PSL-u, który przepisał projekt Pana Prezydenta, wyrzucając jedynie te kwestie, w których Prezydent miałby określone możliwości współdecydowania wraz z rządem o sprawach bezpieczeństwa, byłoby to lepsze rozwiązanie. Natomiast w tym projekcie rząd ma decydować głównie o tych pieniądzach, no to gdzie tu jest porozumienie? Gdzie tu jest mowa o wspólnych decyzjach na temat polskiego bezpieczeństwa? - pytał w swoim oświadczeniu Bogucki.

