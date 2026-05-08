Rozejm i wymiana jeńców. Trump ogłasza w sprawie Ukrainy

"Z radością ogłaszam, że w konflikcie zbrojnym między Rosją a Ukrainą ogłoszono trzydniowe zawieszenie broni (9, 10 i 11 maja). (...). Zawieszenie broni obejmie wstrzymanie wszelkich działań zbrojnych, a także wymianę 1000 więźniów z każdego kraju" - przekazał prezydent USA za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Zawieszenie broni w Ukrainie. Donald Trump ogłosił

Donald Trump podkreślił, że do zawieszenia broni doszło na jego prośbę i stwierdził, że "bardzo docenia zgodę prezydenta Władimira Putina oraz prezydenta Wołodymyra Zełenskiego".

"Mam nadzieję, że jest to początek końca bardzo długiej, krwawej i zaciętej wojny. Trwają rozmowy dotyczące zakończenia tego poważnego konfliktu, największego od czasów II wojny światowej, a każdego dnia jesteśmy coraz bliżej rozwiązania" - przekazał Donald Trump.

Zełenski i Uszakow potwierdzili porozumienie ws. zawieszenia broni

Zawieszenie broni potwierdził Wołodymyr Zełenski, który podziękował Donaldowi Trumpowi za "skuteczne działania dyplomatyczne". "Liczymy, że Stany Zjednoczone zapewnią wykonanie porozumień przez stronę rosyjską" - zaznaczył Zełenski.

"Plac Czerwony jest dla nas mniej ważny niż życie ukraińskich jeńców, których można sprowadzić do domu. Właśnie dlatego dzisiaj, w ramach procesu negocjacyjnego przy pośrednictwie strony amerykańskiej, uzyskaliśmy zgodę Rosji na przeprowadzenie wymiany jeńców wojennych w formacie 1000 na 1000. Należy również ustanowić zawieszenie broni w dniach 9, 10 i 11 maja" - przekazał prezydent Ukrainy.

Zawarcie porozumienia potwierdził doradca Władimira Putina Jurij Uszakow. "Rosja poparła inicjatywę Trumpa dotyczącą przeprowadzenia do 11 maja wymiany jeńców z Kijowem w formacie 'tysiąc za tysiąc'" - przekazał Uszakow agencji TASS, podkreślając, że "porozumienia w sprawie przedłużenia zawieszenia broni i wymiany jeńców osiągnięto w trakcie rozmów telefonicznych z administracją prezydenta USA".

Ogłoszenia zawieszenia broni wychodziły w ciągu ostatnich dni zarówno od strony rosyjskiej, jak i ukraińskiej. Najpierw Władimir Putin zakomunikował, że zawieszenie broni ma obowiązywać od północy 8 maja. W odpowiedzi Wołodymyr Zełenski zdecydował, by walki wstrzymać dzień wcześniej, co zostało zignorowane przez Kreml.

Finalnie wymiana ognia nie została zamrożona, a obie strony oskarżały się wzajemnie o naruszenie rozejmu. "Nie doszło nawet do symulowanej próby przerwania ognia na froncie ze strony rosyjskiej" - komentował Zełenski przed ogłoszeniem osiągnięcia porozumienia.

