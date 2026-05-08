Rosja zamyka lotniska po ukraińskim ataku. Chaos także w Moskwie
Rosja tymczasowo zamknęła 13 portów lotniczych na południu kraju po porannym ataku ukraińskich dronów na infrastrukturę lotniczą. Informację przekazała rosyjska agencja nadzoru lotniczego Rosawiacja. Według komunikatu ograniczenia mają obowiązywać do 12 maja, choć lotniska mogą wznowić działalność wcześniej.
Problemy dotknęły także stolicę Rosji. Na lotnisku Wnukowo wstrzymano działalność, a na Szeremietiewie i Domodiedowie odnotowano opóźnienia oraz odwołania lotów.
Rosja zamknęła 13 lotnisk po ataku ukraińskich dronów
Decyzja dotyczy lotnisk w Soczi, Astrachaniu, Władykaukazie, Wołgogradzie, Gelendżyku, Groznym, Krasnodarze, Machaczkale, Magasie, Mineralnych Wodach, Nalczyku, Stawropolu i Eliście.
Rosyjskie południowe porty lotnicze przestały przyjmować i odprawiać samoloty po tym, jak ukraińskie drony miały uszkodzić sprzęt centrum ruchu lotniczego w Rostowie nad Donem. Ośrodek odpowiada za obsługę lotów w całym regionie.
Według ukraińskich mediów drony uderzyły również w Groznym, Kraju Permskim oraz Jarosławiu, oddalonym o około 700 kilometrów od granicy z Ukrainą. Atak w Jarosławiu potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak przekazał, uszkodzony został tam obiekt przemysłu naftowego.
Rosja i Ukraina wymieniają ataki mimo ogłoszeń o rozejmie
Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że w piątek przechwycono ponad 260 ukraińskich dronów. Rosja przeprowadziła jednocześnie kolejny nocny atak na Ukrainę z użyciem dronów.
Kreml wcześniej jednostronnie ogłosił rozejm na okres od 8 do 10 maja w związku z obchodami Dnia Zwycięstwa i paradą wojskową w Moskwie. Rosyjskie władze obawiały się możliwych ukraińskich ataków podczas uroczystości 9 maja.
Wołodymyr Zełenski przekazał jednak, że Rosja odrzuciła propozycję ukraińskiego rozejmu, który miał obowiązywać od nocy z 5 na 6 maja. Wcześniej sugerował również, że podczas defilady nad Placem Czerwonym mogą pojawić się ukraińskie drony.
