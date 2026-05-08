Problemy dotknęły także stolicę Rosji. Na lotnisku Wnukowo wstrzymano działalność, a na Szeremietiewie i Domodiedowie odnotowano opóźnienia oraz odwołania lotów.

Rosja zamknęła 13 lotnisk po ataku ukraińskich dronów

Decyzja dotyczy lotnisk w Soczi, Astrachaniu, Władykaukazie, Wołgogradzie, Gelendżyku, Groznym, Krasnodarze, Machaczkale, Magasie, Mineralnych Wodach, Nalczyku, Stawropolu i Eliście.

Rosyjskie południowe porty lotnicze przestały przyjmować i odprawiać samoloty po tym, jak ukraińskie drony miały uszkodzić sprzęt centrum ruchu lotniczego w Rostowie nad Donem. Ośrodek odpowiada za obsługę lotów w całym regionie.

Russians are unable to fly to their resorts for vacation



13 airports in southern Russia have suspended operations until May 12 after a Ukrainian drone struck an air navigation administrative building.



More than 14,000 passengers are now stranded, with hundreds of flights… pic.twitter.com/qUdPzdiI6x — Visegrád 24 (@visegrad24) May 8, 2026

Według ukraińskich mediów drony uderzyły również w Groznym, Kraju Permskim oraz Jarosławiu, oddalonym o około 700 kilometrów od granicy z Ukrainą. Atak w Jarosławiu potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak przekazał, uszkodzony został tam obiekt przemysłu naftowego.

Rosja i Ukraina wymieniają ataki mimo ogłoszeń o rozejmie

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że w piątek przechwycono ponad 260 ukraińskich dronów. Rosja przeprowadziła jednocześnie kolejny nocny atak na Ukrainę z użyciem dronów.

Kreml wcześniej jednostronnie ogłosił rozejm na okres od 8 do 10 maja w związku z obchodami Dnia Zwycięstwa i paradą wojskową w Moskwie. Rosyjskie władze obawiały się możliwych ukraińskich ataków podczas uroczystości 9 maja.

Wołodymyr Zełenski przekazał jednak, że Rosja odrzuciła propozycję ukraińskiego rozejmu, który miał obowiązywać od nocy z 5 na 6 maja. Wcześniej sugerował również, że podczas defilady nad Placem Czerwonym mogą pojawić się ukraińskie drony.

