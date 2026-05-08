Robert Fico ruszył do Moskwy. Musiał wybrać alternatywną trasę
Premier Słowacji Robert Fico wyleciał do Moskwy, gdzie ma wziąć udział w obchodach Dnia Zwycięstwa. Podróż słowackiego przywódcy już na starcie przysporzyła mu problemów. Na przelot nie zgodziły się państwa bałtyckie, polityk musiał więc wybrać inną trasę do Rosji.
Premier Słowacji Robert Fico wyleciał do Moskwy, gdzie weźmie udział w obchodach Dnia Zwycięstwa organizowanych 9 maja. Informację o starcie rządowego samolotu z Bratysława przekazało rosyjskiej agencji TASS źródło związane z europejskimi służbami kontroli ruchu lotniczego.
Według tych informacji podróż do rosyjskiej stolicy potrwa od 3,5 do 4 godzin.
Fico leci do Moskwy okrężną drogą. Kraje bałtyckie zamknęły niebo
Wizyta Roberta Ficy w Moskwie budzi duże zainteresowanie w Europie, ponieważ słowacki premier pozostaje jednym z nielicznych liderów państw Unii Europejskiej utrzymujących otwarte kontakty polityczne z Rosją po rozpoczęciu wojny w Ukrainie.
Sama podróż do Moskwy okazała się skomplikowana logistycznie. Kraje bałtyckie - Litwa, Łotwa i Estonia - odmówiły słowackiemu rządowemu samolotowi prawa do przelotu przez swoją przestrzeń powietrzną. W efekcie Bratysława musiała szukać alternatywnej trasy.
ZOBACZ: Premier Słowacji na paradzie w Moskwie. Jest potwierdzenie z Kremla
Według doniesień mediów oraz źródeł dyplomatycznych samolot Ficy ma lecieć tzw. północnym korytarzem przez Czechy, Niemcy, Szwecję i Finlandię. Inną z alternaryw miała być Polska.
Czechy zgodziły się na przelot słowackiej delegacji, podkreślając, że chodzi o standardową zgodę lotniczą. Odmienną decyzję podjęły państwa bałtyckie, które argumentowały, że udział europejskich polityków w moskiewskich obchodach wzmacnia rosyjską propagandę w czasie trwającej wojny.
Parada wojskowa inna niż zazwyczaj. Putin obawia się ataku Ukrainy
Rosyjskie obchody Dnia Zwycięstwa należą do najważniejszych wydarzeń państwowych w Rosji i mają ogromne znaczenie symboliczne dla Kremla. Święto upamiętnia zwycięstwo Związku Radzieckiego nad III Rzeszą w 1945 roku.
Tegoroczne uroczystości odbywają się w cieniu wojny w Ukrainie oraz wyjątkowo zaostrzonych środków bezpieczeństwa. Rosyjskie władze obawiają się potencjalnych ataków dronowych, dlatego - po raz pierwszy od niemal dwóch dekad - parada wojskowa na Placu Czerwonym ma odbyć się bez tradycyjnej prezentacji ciężkiego sprzętu wojskowego.
ZOBACZ: Kreml podał warunki zwieszenia broni. Zełenski odradza wizytę w Moskwie
Rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało komunikat, według którego zarządzeniem Władimira Putina zawieszenie broni w wojnie w Ukrainie ma rozpocząć się o północy w nocy z czwartku na piątek i potrwać do 10 maja.
Moskwa ponadto ponowiła groźbę ataku na centrum Kijowa, jeśli Ukraina zdecyduje się zakłócić obchody Dnia Zwycięstwa. Ministerstw Obrony uprzedziło także mieszkańców Kijowa i przedstawicieli placówek zagranicznych o konieczności ewakuacji, jeśli siły Ukrainy zaatakują Moskwę.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej