Prezydent Ukrainy: Rosja przerwała własne zawieszenie broni
"Nie doszło nawet do symulowanej próby przerwania ognia na froncie ze strony rosyjskiej" - komentuje Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy stwierdził, że Moskwa nie przestrzega ogłoszonego z własnej inicjatywy zawieszenia broni i wylicza rosyjskie ataki ostatniej nocy.
Prezydent Ukrainy przekazał, że według stanu na 7.00 rano Rosjanie dokonali 140 ostrzałów na linii frontu. Przeprowadzili 10 szturmów, najwięcej w rejonie Słowiańska. Co więcej, rosyjskie drony bojowe atakowały ponad 850 razy.
"Nie ustało również wykorzystanie dronów zwiadowczych na pierwszej linii frontu" - podkreślił Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. Jak podkreślił, "wszystko to wyraźnie wskazuje, że nie doszło nawet do symulowanej próby przerwania ognia na froncie ze strony rosyjskiej".
Przerwane zawieszenie broni. Zełenski o reakcji Ukrainy
Zełenski w swoim porannym wpisie przestrzegł, że Ukraina będzie działać "w sposób lustrzany".
"Będziemy bronić naszych pozycji i życia ludzi. Rosja musi zakończyć swoją wojnę i wszyscy zauważą, gdy rozpocznie się ruch w kierunku pokoju" - napisał prezydent.
Jak w czwartek informował TASS, powołując się na rosyjski resort obrony, Moskwa ogłosiła tymczasowe zawieszenie broni w dniach 8-10 maja. Data nie jest przypadkowa, przypadka na obchodzony przez Rosjan w najbliższą sobotę Dzień Zwycięstwa, w rocznicę zakończenia II wojny światowej.
Nocne eksplozje w Rosji
Jeszcze przed ogłoszeniem zawieszenia Zełenski komentował, że Rosja "chce od Ukrain zgody na przeprowadzenie swojej parady, żeby móc bezpiecznie wyjść na plac". Tradycyjnie Rosjanie organizują defiladę 9 maja na Placu Czerwonym w Moskwie.
Jednocześnie ukraińskie źródła - w tym agencja Unian - wskazują na nocne eksplozje na terytorium Rosji. Do pożarów doszło w zakładach chemicznych w Rostowie nad Donem oraz w rafinerii w Jarosławiu.
