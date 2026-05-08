Pożar objął teren w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. W trakcie akcji gaśniczej rozbił się samolot gaśniczy dromader. W wyniku tego tragicznego wypadku zginął pilot maszyny.

Na porannym briefingu prasowym w Osuchach wiceminister Wiesław Leśniakiewicz poinformował, że akcja ratownicza nadal jest realizowana. - Mimo, że warunki atmosferyczne nam sprzyjają, nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze - zaznaczył.

Puszcza Solska. W terenie nadal są zarzewia ognia

Po porannym rozpoznaniu terenu z użyciem dronów stwierdzono, że wciąż występują zarzewia ognia, ukryte ze względu na tereny torfowe. Jak dodał wiceszef MSWiA, strażacy pracowali przez całą noc, aby zminimalizować zagrożenie.

Z przekazanych przez niego informacji wynika, że teren jest na razie zawilgocony, a nie zmoczony. - Cały teren objęty pożarem musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce - podkreślił Leśniakiewicz. Dodał, że gdy poprawią się warunki atmosferyczne, niewykluczone są "możliwości dalszego rozprzestrzeniania się tego pożaru".

- Mamy ograniczone obszary pożarowe, niemniej jednak działania ratownicze będą nadal realizowane - dodał wiceszef MSWiA.

Dowódca operacji, zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Sławomir Sierpatowski poinformował, że w akcji uczestniczy ponad 800 strażaków. W piątek ich działania mają skupić się w południowej części zagrożonego obszaru, czyli od strony miejscowości Osuchy.

