Ogromny pożar w Ukrainie. Płonie Strefa Wykluczenia

Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała, że w Strefie Wykluczenia płonie las o powierzchni ponad 1100 ha. Walkę z żywiołem utrudniają silne podmuchu wiatru, które gwałtownie rozprzestrzenia ogień po kolejnych obszarach.

Sytuację, oprócz wiatru, komplikuje także susza doskwierająca Ukrainie, jak również zagrożenie minowe na niektórych obszarach terenu. "To znacząco obniża możliwość prowadzenia akcji gaśniczej" - czytamy w oświadczeniu służb.

Strefa Wykluczenia. Płonie las, Akcję utrudniają warunki pogodowe

"W niektórych obszarach lasu prace gaśnicze są tymczasowo wstrzymane ze względu zagrożenie związane z materiałami wybuchowymi" - dodano.

Do gaszenia pożaru zaangażowano oddziały Państwowej Służby Ratowniczej oraz specjalistyczny sprzęt. Wszyscy ratownicy pracują w trybie wzmożonym.

