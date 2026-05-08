Nowy szef BBN komentuje podpisanie SAFE. "Suwerenność na kredyt"

W piątek rząd podpisał umowę SAFE, na mocy której Polska pożyczy 43,7 mld euro, czyli ok. 180 mld zł, na rozbudowę armii. Również w piątek prezydent Karol Nawrocki, który zawetował ustawę SAFE, powołał na stanowisko szefa Biura Bezpieczeństwa Nardowego Bartosza Grodeckiego.

Nowy szef BBN komentuje SAFE. "Na 45 lat w obcej walucie"

Grodecki skomentował podpisanie umowy, podkreślając kwestię powiększenia zadłużenia zagranicznego. Nowy szef BBN zwrócił uwagę na długofalowe skutki SAFE.



"Bezpieczeństwo Polski musi być budowane na sile własnego państwa, własnej gospodarki i własnych decyzji - nie na mechanizmach, które mogą stać się przedmiotem politycznej gry. Dzisiejsze podpisanie europejskiego SAFE to decyzja, która będzie miała w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe" - przekazał Grodecki za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"To sprawa, która dotyczyć będzie całego pokolenia Polaków - także ludzi, którzy dopiero wchodzą w dorosłe życie" - podkreślił szef BBN.

"Suwerenność na kredyt". Grodecki przypomniał o prezydenckim SAFE 0 proc.

Nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego zaznaczył, że instytucje unijne mogą kontrolować wypłaty oraz odniósł się do wypowiedzi Andrzeja Domańskiego w piątkowym "Graffiti". Minister finansów przyznał, że końcowe oprocentowanie pożyczki Polska pozna w przyszłości.

"Pożyczka SAFE, zaciągana na 45 lat w obcej walucie, może zostać politycznie zablokowana decyzją instytucji zewnętrznych, podczas gdy Polska nadal będzie zobowiązana do spłaty długu. Nie jesteśmy pewni nawet poziomu oprocentowania tego kredytu" - przekazał Grodecki i przypomniał o prezydenckim projekcie SAFE 0 proc.

"Pan Prezydent wielokrotnie ostrzegał, że bezpieczeństwo pod warunkiem nie jest prawdziwym bezpieczeństwem. Suwerenność na kredyt nie jest prawdziwą suwerennością" - stwierdził szef BBN.

"Alternatywą jest polski model finansowania obronności zaproponowany przez Pana Prezydenta - Polski SAFE 0 proc. - Fundusz oparty na krajowym kapitale, potencjale Narodowego Banku Polskiego i pełnej kontroli państwa polskiego" - przekazał Grodecki, podkreślając, że "Polska potrzebuje także pełnej kontroli nad własnym bezpieczeństwem, własnym przemysłem obronnym i własnymi decyzjami strategicznymi".

