Śledczy przesłuchali osobę, z którą poseł rozmawiał tuż przed tragedią. Ustalenia opierają się także na analizie połączeń telefonicznych oraz monitoringu.

Prokuratura ustaliła dokładny moment wypadku Łukasza Litewki

36-letni poseł Lewicy z Sosnowca zginął 23 kwietnia po południu w Dąbrowie Górniczej. W jego rower uderzył samochód marki Mitsubishi Colt. Po wypadku zatrzymano kierowcę auta, a śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej.

O nowych ustaleniach poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. - Mamy dosyć precyzyjnie ustalony moment zetknięcia się samochodu z rowerem pana posła, to była godzina 13.14. Pan poseł od 13:07 do 13:14 prowadził rozmowę.

Świadek (osoba rozmawiająca przez telefon z posłem) stwierdził, że głos pana posła w pewnym momencie zanikł w słuchawce. Identyfikujemy to jako moment zderzenia - powiedział prok. Kilian.

Prokuratura podkreśliła, że poseł korzystał ze słuchawki i nie trzymał telefonu w ręku. Te ustalenia potwierdził również monitoring zarejestrowany chwilę przed wypadkiem. Na nagraniu widać parlamentarzystę jadącego rowerem oraz słuchawkę w jego uchu.

Śledczy mają wyniki badań krwi posła Litewki

Prokuratura poinformowała także, że badania krwi potwierdziły, iż Łukasz Litewka nie był pod wpływem alkoholu. Śledczy czekają jeszcze na kompleksowe wyniki badań kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku.

57-letni kierowca Mitsubishi usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Według prokuratury mężczyzna nieumyślnie naruszył zasady ruchu drogowego i również nieumyślnie doprowadził do śmierci posła.

12 maja Sąd Okręgowy w Sosnowcu ma rozpoznać zażalenie prokuratury dotyczące aresztowania 57-latka. Podejrzany opuścił wcześniej areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego.

