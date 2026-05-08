Naukowcy z Changchun University of Chinese Medicine przeanalizowali dane prawie 3 milionów osób po 40. roku życia. Jak się okazało, osoby, które doznały choćby jednego upadku, były o 20 proc. bardziej narażone na późniejsze rozpoznanie demencji niż te, które nigdy się nie przewróciły. Wyniki opublikowano w "Journal of the American Medical Directors Association" w 2026 roku.

Skala badania robi wrażenie

Badacze z Changchun University of Chinese Medicine swoje analizy oparli na publikacjach z czterech największych baz naukowych (PubMed, Embase, Web of Science i Cochrane Library). Ostatecznie uwzględnili siedem badań, a pięć z nich włączyli do metaanalizy, która objęła aż 2 922 624 uczestników. Były to osoby po 40. roku życia, które w momencie badań nie cierpiały na choroby neurodegeneracyjne.

Jak się okazało, spośród osób z historią upadków co ósma (12,5 proc.) zachorowała później na demencję. Według Science Alert, powołującego się na dane z badania, wśród osób bez historii upadków odsetek ten wyniósł tylko 7,7 proc.

- Wyniki wskazują, że wśród 1 246 410 dorosłych w średnim i starszym wieku z historią upadków, łączna częstość występowania demencji w przyszłości wyniosła 11,6 proc. Wśród osób starszych (≥60 lat) łączna częstość występowania wyniosła 12,3 proc. - podają autorzy badania w opublikowanym artykule.

Co więcej, znaczenie ma zarówno to, czy upadek w ogóle się zdarzył, jak i to, ile razy. Już jeden incydent po czterdziestce podnosi ryzyko demencji. Ale osoby, które przewracały się wielokrotnie, były narażone w stopniu znacznie wyższym.

Dlaczego upadek może zapowiadać demencję?

Demencja i upadki często idą w parze. Pytanie tylko, co jest przyczyną, a co skutkiem? Naukowcy nie mają jeszcze jednoznacznej odpowiedzi. Wskazują trzy możliwe wyjaśnienia, które nie wykluczają się nawzajem.

Upadki powodują urazy, w tym głowy, które same w sobie zwiększają ryzyko demencji. Mogą też przyspieszać postęp choroby, co tłumaczyłoby, dlaczego większa liczba upadków koreluje z wyższym ryzykiem rozwoju choroby neurodegeneracyjnej.

Kolejna sprawa, demencja może rozwijać się w mózgu na długo przed postawieniem diagnozy. Jednym z jej wczesnych, niezauważonych objawów są problemy z równowagą i koordynacją ruchu, które prowadzą właśnie do upadków. Innymi słowy, to nie upadek zapowiada demencję, lecz demencja zaczyna się objawiać upadkami, zanim ktokolwiek zdąży ją wykryć.

Na koniec, osoba starsza, która się przewróciła, często zaczyna bać się kolejnego upadku. Wychodzi rzadziej, ogranicza kontakty z ludźmi, rezygnuje z aktywności fizycznej. A to właśnie ruch i życie towarzyskie chronią mózg przed postępującym pogorszeniem. Wycofanie przyspiesza demencję, która z kolei zwiększa ryzyko kolejnych upadków - i koło się zamyka.

Co z tego wynika? - Nawracające upadki mogą służyć jako sygnał ostrzegawczy, pozwalający wcześniej zidentyfikować osoby z wyższym ryzykiem demencji" - podkreślają badacze.

Li, J., Meng, Z., Zhang, S., Wei, L., Zhang, Q., Lin, Y., William, B., & Zhou, X. (2026). Falls as a Predictor of Future Dementia in Middle-Aged and Older Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of the American Medical Directors Association, 27(4), 106089. Doi: 10.1016/j.jamda.2025.106089

