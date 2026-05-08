Ryszard Zembaczyński urodził się w 1948 roku. W 1985 roku, z rekomendacji Stronnictwa Demokratycznego, objął stanowisko wicewojewody opolskiego. Pięć lat później powierzono mu funkcję wojewody opolskiego, którą pełnił do 1998 roku.

Ryszard Zembaczyński - prezydent Opola przez trzy kadencje

W 2001 roku Zembaczyński wstąpił do Platformy Obywatelskiej, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego regionu opolskiego. Rok później po raz pierwszy został wybrany na prezydenta Opola.

Odszedł wielki Opolanin Ryszard Zembaczyński. Dla wielu były prezydent Opola i wojewoda. Dla mnie jakaś cząstka mnie. Autorytet i wzór w wielu sprawach.

Moja aktywność publiczna była przez wiele lat związana bezpośrednio z Panem Ryszardem. Zaczynałem w 2002 r. startując z… — Arkadiusz Wiśniewski (@OPOLEPrezydent) May 8, 2026

Funkcję tę sprawował nieprzerwanie przez trzy kadencje - do 2014 roku. Po zakończeniu urzędowania nie ubiegał się o reelekcję. Ryszard Zembaczyński zmarł 7 maja 2026 roku po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 77 lat.

