Nie żyje Ryszard Zembaczyński. Były prezydent Opola miał 77 lat
W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zembaczyński, były wojewoda opolski i wieloletni prezydent Opola. Informację o jego śmierci przekazał w piątek w mediach społecznościowych marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza. Zembaczyński przez wiele lat był związany z samorządem i administracją państwową na Opolszczyźnie.
Ryszard Zembaczyński urodził się w 1948 roku. W 1985 roku, z rekomendacji Stronnictwa Demokratycznego, objął stanowisko wicewojewody opolskiego. Pięć lat później powierzono mu funkcję wojewody opolskiego, którą pełnił do 1998 roku.
Ryszard Zembaczyński - prezydent Opola przez trzy kadencje
W 2001 roku Zembaczyński wstąpił do Platformy Obywatelskiej, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego regionu opolskiego. Rok później po raz pierwszy został wybrany na prezydenta Opola.
Funkcję tę sprawował nieprzerwanie przez trzy kadencje - do 2014 roku. Po zakończeniu urzędowania nie ubiegał się o reelekcję. Ryszard Zembaczyński zmarł 7 maja 2026 roku po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 77 lat.
