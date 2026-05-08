Napad na bank w Niemczech, wzięto zakładników. Policyjne śmigłowce nad miastem
W niemieckim mieście Sinzig w Nadrenii-Palatynacie trwa duża operacja policyjna po napadzie na bank. Służby potwierdziły, że w budynku znajdują się zakładnicy oraz sprawcy. Na miejscu działają oddziały specjalne, a nad centrum miasta krążą policyjne śmigłowce.
Według informacji przekazanych przez niemieckie media sytuacja rozpoczęła się rano, gdy przed bankiem pojawił się samochód konwojujący pieniądze. Policja ogranicza liczbę przekazywanych informacji, podkreślając, że sprawcy mogą śledzić media.
Napad na bank w Sinzig. Wśród zakładników jest kierowca konwoju
Jak podaje "Bild", jeden z pracowników konwoju wysiadł z samochodu, aby wejść do banku. Wtedy miał zostać zatrzymany przez nieznanego mężczyznę, który groził kierowcy. Według dotychczasowych ustaleń zakładnicy wraz z pracownikiem przebywają obecnie w skarbcu banku.
Obecnie zakładamy, że w banku znajduje się kilku sprawców i zakładników. Jednym z zakładników jest kierowca konwoju z pieniędzmi - przekazał rzecznik policji.
Służby podkreślają, że sytuacja pozostaje stabilna. - Dla osób przebywających poza wyznaczoną strefą nie ma na tę chwilę żadnego zagrożenia. Osoby mieszkające w obrębie ogrodzonego terenu powinny pozostać w domach - dodał rzecznik.
ZOBACZ: Chwile grozy w Szczecinie. Nagranie z miejskim autobusem mrozi krew
Policja otoczyła centrum miasta. Na miejscu są oddziały specjalne
Przed oddziałem Volksbanku zgromadzono duże siły policji. Samochód konwojujący pieniądze nadal stoi przed wejściem do budynku. Całe centrum miasta zostało odgrodzone, a mieszkańcy w mediach społecznościowych apelują o unikanie okolicy.
Policja nie chce ujawniać szczegółów dotyczących liczby zakładników ani planowanych działań. Jak tłumaczy rzecznik, ma to związek z bezpieczeństwem operacji.
- Jesteśmy bardzo powściągliwi w przekazywaniu informacji, także dlatego, że być może ktoś nas podsłuchuje. Policja zakłada, że także sprawcy mogą śledzić doniesienia medialne. Prosimy o zrozumienie - powiedział.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej