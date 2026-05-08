W piątek rano doszło do wybuchu wulkanu Dukono na indonezyjskiej wyspie Halmahera - przekazał portal CNN, powołując się na informacje od władz lokalnych.

- Są trzy ofiary śmiertelne, dwóch obcokrajowców oraz mieszkaniec wyspy Ternate - powiedział szef policji w prowincji Halmahera Północna Erlichson Pasaribu na antenie stacji Kompas TV. Jak dodał, w momencie wybuchu na górę wspinało się dziewięciu obcokrajowców i 11 osób z lokalnej społeczności.

Krajowa agencja poszukiwawczo-ratownicza BASARNAS nie potwierdziła jeszcze liczby ofiar ani narodowości ofiar. Przekazano, że wciąż trwa akcja ratunkowa.

Według indonezyjskiej sekcji BBC dwie ofiary pochodziły z Singapuru, choć nie ma oficjalnego potwierdzenia ich narodowości. Wcześniej media informowały o poszukiwaniach 20 osób, w tym dziewięciu Singapurczyków.

Piątkowej erupcji towarzyszył potężny huk. Gęsty słup dymu wzniósł się na wysokość blisko 10 km. Toksyczne popioły wulkaniczne przemieszczają się w kierunku północnym, zagrażając bezpośrednio zdrowiu publicznemu, w tym mieszkańcom pobliskiego miasta Tobelo. Władze zalecają szczególną ostrożność, ponieważ mogą wystąpić zakłócenia w transporcie.

Wulkanu Dukono dotyczy obecnie drugi z czterech poziomów alarmowych. Z powodu wyraźnie zwiększonej aktywności sejsmicznej od 17 kwietnia obowiązywał tam kategoryczny zakaz wstępu dla turystów. Zalecono też zachowanie co najmniej czterokilometrowej strefy buforowej wokół niebezpiecznego krateru Malupang Warirang.

Rozległy archipelag indonezyjski leży w strefie tzw. Pacyficznego Pierścienia Ognia. Jest to miejsce częstych kolizji potężnych płyt tektonicznych, co skutkuje niespodziewanymi trzęsieniami ziemi oraz regularnymi wybuchami wielu pobliskich aktywnych wulkanów.

