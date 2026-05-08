Maksymalne ceny paliw. Ministerstwo podało nowe stawki

W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,41 zł, benzyny 98 - 6,90 zł, a oleju napędowego - 7,17 zł. Teraz ceny spadną. Ministerstwo Energii opublikowało nowe obwieszczenie o cenach maksymalnych na sobotę, niedzielę i poniedziałek.

Nowe ceny maksymalne na weekend i poniedziałek to:

litr benzyny 95 - 6,35 zł ;

; litr benzyny 98 - 6,85 zł ;

; litr oleju napędowego - 7,03 zł.





Zmiany cen paliw. Czym jest cena maksymalna?

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

jk / polsatnews.pl / PAP