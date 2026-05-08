Maksymalne ceny paliw. Ministerstwo podało nowe stawki
Ministerstwo Energii wskazało maksymalne ceny paliw na najbliższy weekend. Od soboty do poniedziałku ceny spadną. Za litr benzyny zapłacimy nie więcej niż 6,35 zł.
W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,41 zł, benzyny 98 - 6,90 zł, a oleju napędowego - 7,17 zł. Teraz ceny spadną. Ministerstwo Energii opublikowało nowe obwieszczenie o cenach maksymalnych na sobotę, niedzielę i poniedziałek.
Nowe ceny maksymalne na weekend i poniedziałek to:
- litr benzyny 95 - 6,35 zł;
- litr benzyny 98 - 6,85 zł;
- litr oleju napędowego - 7,03 zł.
Zmiany cen paliw. Czym jest cena maksymalna?
Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.
Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.
Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.
