W czwartek Donald Tusk został przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV. Po spotkaniu premier mówił o wspólnych wartościach i podkreślał, że słowa papieża mogą "przywracać ład moralny w życiu publicznym".

Jarosław Kaczyński reaguje na wizytę Tuska w Watykanie

Po wypowiedziach premiera głos zabrał Jarosław Kaczyński. We wpisie opublikowanym na platformie X, prezes PiS skrytykował Tuska i nawiązał do działań wobec byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka.

"'Pierwszy katolik' wczoraj był w Watykanie i - jak sam powiedział - na wszystko z Ojcem Świętym miał podobne spojrzenie... Ciekawe, jak wytłumaczył prokuratorskie szykany wobec Daniela Obajtka, który wycofał ze sprzedaży na stacjach Orlen pismo z obrazoburczą okładką z wizerunkiem św. Jana Pawła II…" - napisał.

"Hipokryzja do entej potęgi! Polityka 'opiłowywania katolików' trwa… - dodał Kaczyński.

Donald Tusk po spotkaniu z papieżem: "Może przywracać ład moralny"

Po spotkaniu z Leonem XIV premier przekazał dziennikarzom, że odbył z papieżem długą i nieformalną rozmowę. - To jest coś wyjątkowego mieć właściwie identyczne poglądy na sprawy polityczne - mówił Tusk.

Premier relacjonował również, że powiedział papieżowi, iż jego słowa mogą "bardzo poprawić ten świat". - Słowa i działania ojca świętego mogą też przywracać ład moralny w życiu publicznym - podkreślił szef rządu.

Tusk przekazał również, że on oraz Leon XIV podzielają "bardzo podobne wartości". - Niektórzy powiedzą, że one są przestarzałe te wartości, że może już nie odgrywają takiej roli, ale ja ciągle głęboko w to wierzę, że to wielkie polskie dziedzictwo, działanie bez przemocy, wiara w to, że prawda jest silniejsza od kłamstwa, że solidarność i dialog są lepsze od konfrontacji, że takie starodawne wynalazki jak prawa człowieka, że to wszystko ma głęboki sens i że nie jesteśmy w tym sami - stwierdził.

Premier poinformował także, że zaprosił papieża do Polski. Jak zaznaczył, najbardziej prawdopodobnym terminem wizyty Leona XIV jest 2028 rok.

