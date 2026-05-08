Bartosz Grodecki obejmuje stanowisko szefa BBN, czyli urzędu będącego zapleczem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ta zaś jest konstytucyjnym organem doradczym Prezydenta RP. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zajmuje się realizacją powierzonych przez głowę państwa zadań z zakresu bezpieczeństwa i obronności.

- Gratuluję panu ministrowi Bartoszowi Grodeckiemu tej nominacji. Dziękuję za odwagę, gotowość dbania o bezpieczeństwo państwa polskiego - podkreślił podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki.

Prezydent zaznaczył, że bezpieczeństwo jest "fundamentem naszego rozwoju i dobrobytu". Wskazał, że najważniejszym zadaniem Grodeckiego będzie przygotowanie strategicznych dokumentów dla polskiej obronności. Prezydent podkreślił doświadczenie Grodeckiego w dyplomacji. Wskazał, że był bardzo efektywny i wykazał się odpornością psychiczną. Dodał, że odpowiadał za kontakt ze Strażą Graniczną podczas ataków hybrydowych na granicy z Białorusią. Grodecki odpowiadał też za operację ewakuacyjną w Afganistanie.

W wystąpieniu Nawrocki pochwalił też wcześniejszego szefa BBN - Sławomira Cenckiewicza. - Zbudował w BBN odpowiedni zespół ludzi, przygotował bardzo istotne dokumenty dla funkcjonowania i ciągłości bezpieczeństwa państwa polskiego. Jeszcze raz chciałem za te dziewięć miesięcy służby dla Polski, odpowiedzialności za polskie bezpieczeństwo podziękować - podkreślił prezydent.

Nowy szef BBN. Kim jest Bartosz Grodecki?

Grodecki to dyplomata i urzędnik. Ma 45 lat. Pochodzi z Warszawy. Ukończył studia na wydziale dziennikarstwa i nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia MBA z zarządzania cyberbezpieczeństwem na Wojskowej Akademii Technicznej.

Po studiach rozpoczął karierę dyplomatyczną. Pracował w polskich placówkach w Los Angeles, Malmö i Sztokholmie. Od 2017 roku pełnił funkcję dyrektora Departamentu Konsularnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Trzy lata później Bartosz Grodecki objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zajmował się między innymi sprawami migracji. Nadzorował również Urząd do Spraw Cudzoziemców. Grodecki był też Koordynatorem do Spraw Polsko-Niemieckiej Współpracy Przygranicznej i Regionalnej. Został też pełnomocnikiem rządu w sprawach repatriacji.

W grudniu 2020 roku premier Mateusz Morawiecki powołał go na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej - baz danych, pomagających w ochronie granic Wspólnoty. Funkcje rządowe i resortowe przestał pełnił wraz z końcem pracy rządu Morawieckiego w grudniu 2023 roku.

Rezygnacja Sławomira Cenckiewicza

Grodecki zastąpi Sławomira Cenckiewicza. Poprzednik o swojej rezygnacji poinformował 23 kwietnia. Wskazał, że udziela poparcia zarówno jemu jak i wszystkim dotychczasowym współpracownikom w BBN.

Stwierdził też, że jego decyzja podyktowana jest "bezprawnymi działaniami rządu Donalda Tuska, który nie szanuje prawomocnych wyroków sądów i bezpodstawnie odbiera mi prawo dostępu do informacji niejawnych".

W internetowym oświadczeniu stwierdził, że "niespotykany dotąd w historii antypaństwowy wandalizm Tuska i jego współpracowników" doprowadził do paraliżu normalnego funkcjonowania BBN, a jemu samemu uniemożliwił pełnienie funkcji szefa instytucji. Jak napisał, wyrok NSA z 15 kwietnia nie powstrzymał "kolejnych szykan, prześladowań i śledztwa". "Ale wygrana wojna rozstrzyga o racji - a ta jest ostatecznie po mojej stronie!" - napisał.

Dodał również, że nie zamierza "zejść z drogi walki". "Tym bardziej nie odchodzę w przekonaniu, że od teraz wszystko ulegnie nagle poprawie i rząd Tuska zacznie współpracować z Prezydentem RP i podległym mu BBN. Nie mam żadnych złudzeń, co do tego, że celem złych ludzi rządzących Polską jest delegitymizacja Prezydenta, ograniczenie jego kompetencji i ostatecznie – zniszczenie i 'odwołanie' prezydentury Karola Nawrockiego" - podkreślił w swoim oświadczeniu Cenckiewicz.

