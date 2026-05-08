Przypadki hantawirusa w kolejnych państwach. Jest reakcja WHO

RIA Nowosti powołując się na doniesienia Rospotrebnadzor, organu który odpowiada m.in. za nadzór sanitarno-epidemiologiczny oraz ochronę zdrowia publicznego, podała w piątek, że w Rosji wykryto przypadek zakażenia hantawirusem.

Według doniesień, wykryty wariant ma nie przenosić się z człowieka na człowieka. "Na terenie Federacji Rosyjskiej i krajów sąsiednich występują również naturalne ogniska tej infekcji, a krążące tam serotypy powodują zakażenie u ludzi wyłącznie poprzez kontakt z gryzoniami" - czytamy.

Rospotrebnadzor zapewnił, że jest mało prawdopodobne, żeby wykryty wariant zmutował i zaczął rozprzestrzeniać się między ludźmi.

Wielka Brytania i Hiszpania informują o zakażeniach

Również w piątek obecność hantawirusa stwierdzono u obywatela Wielkiej Brytanii, który płynął wycieczkowcem, a obecnie przebywa na archipelagu Tristan da Cunha, na południowym Atlantyku. Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego nie ujawniła szczegółów sprawy.

O przypadku, który nosi znamiona zakażenia hantawirusem, poinformował też w piątek wiceminister zdrowia Hiszpanii, Javier Padilla.

ZOBACZ: Polak kapitanem statku, na którym wykryto hantawirusa. MSZ reaguje

Chodzi o 32-letnią kobietę, która leciała tym samym samolotem, co 69-letnia Holenderka, która 26 kwietnia zmarła z powodu zakażenia. Obywatelka Hiszpanii przebywa na obserwacji w szpitalu w Alicante, w południowo-wschodniej części kraju.

Zakażenia hantawirusem na wycieczkowcu. Zmarły trzy osoby

Wycieczkowiec wyruszył 1 kwietnia z Ushuai w Argentynie w kierunku północnego Atlantyku z przystankami m.in. na Tristan da Cunha i Wyspie Św. Heleny.

Na pokładzie MV Hondius 11 kwietnia zmarł obywatel Holandii, prawdopodobnie z powodu hantawirusa. Dwa tygodnie później zakażenie było przyczyną śmierci jego żony, która wcześniej zeszła na ląd na Wyspie Św. Heleny, a następnie samolotem dostała się do Johannesburga w RPA.

ZOBACZ: Hantawirus na statku wycieczkowym. WHO: Ryzyko pozostaje niskie

Ofiarą śmiertelną patogenu jest jeszcze jeden uczestnik rejsu, obywatel Niemiec.

Wycieczkowiec MV Hondius. Uczestnicy rejsu będą odizolowani

MV Hondius, należący do holenderskiej firmy Oceanwide Expeditions, ma w sobotę lub niedzielę dotrzeć do Teneryfy w archipelagu Wysp Kanaryjskich.

ZOBACZ: Groźny hantawirus na wycieczkowcu. Pasażerowie z objawami będą ewakuowani

Agencja AP zacytowała szefową hiszpańskich służb ratunkowych, która oświadczyła, że uczestnicy rejsu "dotrą do całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru".

WHO reaguje. Rzecznik powiedział, jak można się zarazić

Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Christian Lindmeier zapewnił w Genewie podczas spotkania z dziennikarzami, że ryzyko dla ogółu społeczeństwa z powodu zakażeń hantawirusem "pozostaje niezwykle niskie".

ZOBACZ: Kolejni zakażeni hantawirusem na wycieczkowcu. MSZ przekazał nowe informacje o Polaku



- Bynajmniej, to nie jest tak, jak na przykład w przypadku odry: gdyby ktoś tu, w sali prasowej, ktoś z przodu zaczął nagle kaszleć, to osoby w pierwszych rzędach nie są zagrożone. Bliski kontakt oznacza, że trzeba być praktycznie "nos w nos" (…). To nie jest nowy covid - oświadczył, cytowany przez AFP, rzecznik WHO.

Hantawirus zwyczajowo przenoszą gryzonie, ale w rzadkich przypadkach może być przenoszony między ludźmi. Okres od zakażenia do wystąpienia objawów choroby może trwać od kilku do nawet 60 dni, ale najczęściej wynosi od dwóch do czterech tygodni.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni