Fala komentarzy po podpisaniu umowy SAFE. "Patrioci się cieszą" i "zdradziecki rząd"

W piątek Polska jako pierwsze państwo Unii Europejskiej podpisało umowę na pożyczkę SAFE, która spożytkowana zostanie na rozbudowę armii. Do Polski trafi łącznie 43,7 mld euro, czyli ok. 185 mld zł.

ZOBACZ: Umowa SAFE podpisana. Donald Tusk: Przełomowy moment w historii Polski



- Program Polska SAFE to historyczny przełom dla naszego, każdego z nas, bezpieczeństwa. (…) To projekt polski, narodowy, który będzie realizowany przez złożenie zamówień w 23 polskich zakładach zbrojeniowych. To do polskich przedsiębiorców zatrudniających polskich pracowników popłyną te pieniądze - powiedział minister Maciej Berek, podkreślając, że na samą artylerię wydana zostanie kwota, która stanowiła całość budżetu na armię w 2020 r.

"Dzięki Programowi SAFE polskie służby zyskują najlepszy sprzęt, a polska gospodarka nowe możliwości rozwoju" - przekazał rzecznik MSWiA Karolina Gałecka

Polski rząd podpisał umowę SAFE. Politycy komentują

Politycy KO nie tylko podkreślili znaczenie pożyczki dla polskiego bezpieczeństwo, ale też skrytykowali i prezydenta za sprzeciw wobec partycypacji Polski w programie.



"SAFE podpisany Prawie 200 mld złotych zasili Polską obronność. Ciesze się, że ci, którzy przeciwdziałali temu programowi ponieśli klęskę" - przekazał Krzysztof Kwiatkowski, senator z KO i były szef NIK.



"Umowa ws. SAFE podpisana! Patrioci się cieszą. Smucą się w PiS, Konfederacji i Rosji" - skomentował poseł KO Konrad Frysztak.

"190 mld z unijnego SAFE dla Polaków! A Nawrocki z Glapińskim nadal stoją w kolejce do pustej kasy NBP i plączą się w zeznaniach. Brawo rząd, brawo Donald Tusk, brawo bezpieczna Polska!"

Opozycja krytykuje rząd. "Donalda Tuska zadłuży Polaków na pokolenia"

Powołany w piątek na stanowisko szefa prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grondecki skomentował podpisanie umowy SAFE, podkreślając kwestię wzrostu zadłużenia i kontroli instytucji unijnych nad wypłatami.



"Dzisiejsze podpisanie europejskiego SAFE to decyzja, która będzie miała w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe. To sprawa, która dotyczyć będzie całego pokolenia Polaków - także ludzi, którzy dopiero wchodzą w dorosłe życie. Pożyczka SAFE, zaciągana na 45 lat w obcej walucie, może zostać politycznie zablokowana decyzją instytucji zewnętrznych, podczas gdy Polska nadal będzie zobowiązana do spłaty długu. Nie jesteśmy pewni nawet poziomu oprocentowania tego kredytu" - Bartosz Grodecki.

Bezpieczeństwo Polski musi być budowane na sile własnego państwa, własnej gospodarki i własnych decyzji - nie na mechanizmach, które mogą stać się przedmiotem politycznej gry.



Dzisiejsze podpisanie europejskiego SAFE to decyzja, która będzie miała w przyszłości konsekwencje… — Bartosz Grodecki (@BartoszGrodecki) May 8, 2026

"Donalda Tuska zadłuży Polaków na pokolenia! Kolejne pokolenia przez dziesięciolecia będą spłacać zobowiązanie zaciągnięte przez ten rząd (...) Pan Prezydent RP dziwi się temu, ponieważ istnieje projekt Pana Prezydenta, czyli SAFE 0%, który mógł być procedowany już dawno temu" - przekazał szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.

Krytycznie podpisanie umowy SAFE komentują także posłowie zasiadający w ławach opozycji. Oni także czynią zarzut przede wszystkim ze wzrostu zadłużenia zagranicznego.

ZOBACZ: Na jaki procent Polska pożycza pieniądze z SAFE? Tak odpowiedział minister Domański

"Wychodzi na to, że nasz zdradziecki rząd nawet nie wie, ile będzie wynosił procent od pożyczki SAFE, ale już się garnie do jej podpisania. Nic nie przeczytali, nic nie wiedzą, ale podpisują. Za coś takiego powinno być długie więzienie i odpowiadanie własnym majątkiem" - przekazał Włodzimierz Skalik z Konfederacji Korony Polskiej, nawiązując do wypowiedzi ministra finansów Andrzeja Domańskiego w piątkowym "Graffiti".



"Minister Sobkowiak ogłasza podpisanie pożyczki SAFE, tylko w jej propagandowej laurce brak jednego słowa - pożyczka. Oni naprawdę mają Polaków za idiotów sądząc, że tej informacji nie pozyskają z innego źródła i po prostu skutecznie tę okoliczność przed Polakami ukryją" - stwierdził poseł PiS Sebastian Kaleta.

"Gdyby Donald Tusk naprawdę wierzył, że pożyczka SAFE jest sukcesem i jest zgodna z prawem, podpisałby ją osobiście. Zamiast tego wysyła Kosiniaka-Kamysza i Domańskiego, którzy zostali sprowadzeni do roli słupów. Gdy pojawiają się gigantyczne zobowiązania, ryzyko polityczne a sam podpis bez ustawy jest niezgodny z prawem, Tusk chowa się za ministrami" - przekazał Maciej Wąsik z PiS.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni