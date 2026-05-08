Burzliwy koniec tygodnia w pogodzie. Raptowna zmiana na termometrach

Pogoda Jakub Wojciechowski / polsatnews.pl

Burze nie karzą na siebie czekać. W piątek nadejdą jeszcze przed południem i dadzą się we znaki mieszkańcom południowej Polski. To może być jednak ostatni taki epizod w najbliższym czasie: w weekend powinno być już spokojniej. Sobota i niedziela wciąż będą pochmurne i deszczowe, jednak bez wyładowań. Zrobi się jednak wyraźnie chłodniej, a w nocy miejscami mroźnie.

Ciemne, burzowe chmury z przebłyskami błyskawic po lewej stronie, obok mapa synoptyczna Europy Środkowej z zaznaczonymi obszarami niskiego i wysokiego ciśnienia po prawej.
W piątek nad Polskę nadciągną burze z ulewami, synoptycy IMGW ostrzegają dwóch województwach
  • Piątek przyniesie deszcz na wschodzie i burze na południu, z intensywnymi opadami i porywami wiatru
  • W weekend spodziewana jest pochmurna aura z przelotnymi opadami deszczu, a nocami możliwe przymrozki
  • Niedziela zapowiada się bardziej pogodnie, z lokalnymi słabymi opadami i temperaturami do 21 st. C
  • Po weekendzie nastąpi powrót do cieplejszej pogody, lecz jednocześnie do części kraju wrócą burze

Ostatnie dni tygodnia nie zachwycą. W piątek na wschodzie spadnie sporo deszczu, a południowe krańce opanują burze - wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Potem czekają nas kolejne zmiany w pogodzie.

Burze się pospieszą. Synoptycy wskazują, gdzie uderzą

Tak jak w poprzednich dniach, w piątek również w niektórych miejscach usłyszymy grzmoty. "Burze prognozowane są już przed południem i będą stopniowo zanikać po południu" - napisali eksperci na profilu Burza-Alert-IMGW na Facebooku.

 

Piątek będzie pochmurny i deszczowy, przede wszystkim we wschodniej części kraju. Burze skupią się na południowych krańcach Polski: z ich powodu w południowych powiatach Małopolski i Podkarpacia obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia.

 

Te burze sprowadzą lokalnie na południe intensywne opady deszczu dochodzące do 20-30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru osiągające 65 km/h. Lokalnie popada też drobny grad.

 

W piątek na wschodzie spadnie sporo deszczu, a na południu Małopolski i Podkarpacia pojawią się niebezpieczne burze

 

W porównaniu z pierwszą częścią tygodnia zrobi się odczuwalnie chłodniej. Na północy będzie 8-12 st. C, a w pozostałych regionach maksymalnie 15. Tylko na krańcach południowo-wschodnich można liczyć w ciągu dnia na 18-20 st. C, jednak tam burze i ulewy sprawią, że trudno będzie to docenić.

 

Napływ chłodnego powietrza odczujemy również w kolejnych dniach.

Spokojniej, ale chłodniej. Po zmroku możliwe przymrozki

Zbliżający się weekend będzie przeważnie pochmurny, z przelotnymi opadami deszczu, jednak prawdopodobnie bez burz.

 

W sobotę możliwe będą większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia, jednak przeważnie na niebie utrzymają się ciemne chmury, z których lokalnie popada słaby deszcz.

 

Przeważnie będzie od 15 do 19 st. C, a najchłodniej zrobi się na północnym wschodzie oraz nad morzem: 8-13 st. C. Aura będzie nieco lepsza niż w piątek - nie powinno już grzmieć, a wiatr przeważnie będzie słaby.

 

Sobota zapowiada się na dość chłodny dzień, zwłaszcza częściowo na północy

 

W weekendową noc do kraju mogą wrócić przymrozki. Możliwe, że lokalnie na Pomorzu przy gruncie będzie do -2 st. C.

 

Druga połowa weekendu zaprezentuje się lepiej, ponieważ zrobi się bardziej pogodnie. Mimo wszystko w dalszym ciągu w niedzielę trzeba się liczyć z lokalnymi słabymi opadami deszczu.

 

Najniższe temperatury zanotujemy na wschodzie i na Wybrzeżu: 14-17 st. C, podczas gdy na południu i południowym zachodzie termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Tak jak dzień wcześniej, wiatr będzie słaby.

 

Niedziela zapowiada się na bardziej spokojny dzień, z delikatnym wzrostem temperatur

 

Po weekendzie okres spokojniejszej i chłodniejszej aury się skończy - już w poniedziałek znowu mocno się zachmurzy, mocniej popada, a lokalnie znowu zagrzmi. Jednocześnie zacznie się ocieplać i temperatury wrócą do poziomu około 24 st. C w najcieplejszych rejonach, głównie w centrum.

 

Deszczowo i pochmurnie może być przez kolejne dni przyszłego tygodnia.

 

