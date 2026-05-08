Ekspert rezygnuje z uczestnictwa w prezydenckiej radzie. "Jestem zawiedziony propozycją referendum"

Andrzej Guła, aktywista antysmogowy i twórca Polskiego Alarmu Smogowego, poinformował o rezygnacji z uczestnictwa radzie ds. energii i zasobów naturalnych przy prezydencie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Do wpisu dołączył list, który przesłał do przewodniczącego rady, Marcina Izdebskiego.



"Jestem zawiedziony propozycją referendum, które będzie składało się z jednego pytania z jasno zarysowaną tezą" - przekazał Guła.



W czwartek prezydent Karol Nawrocki poinformował, że zwrócił się do Senatu z wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie partycypacji Polski w unijnej strategii klimatycznej. Prezydent chce, by pytanie referendalne brzmiało: "Czy jest Pan/Pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".

ZOBACZ: Prezydent chce referendum. Jest wniosek do Senatu

Andrzej Guła odchodzi z prezydenckiej rady ds. energii i zasobów naturalnych

Andrzej Guła przekazał, że opuścił radę ds. energii i zasobów naturalnych, nie zgadzając się na "wyrzucanie całego konceptu polityki gospodarczej".

"Dostrzegam potrzebę reformy polityki klimatycznej, widząc jednocześnie korzyści wynikające z wielu jej elementów. To dzięki tej polityce 1,6 miliona gospodarstw domowych cieszy się dziś tańszą energią z paneli fotowoltaicznych" - podkreślił były członek prezydenckiej rady, podkreślając, że "dzięki środkom finansowym przeznaczonym na tę politykę oddychamy dziś czystszym powietrzem niż kilka lat temu".

ZOBACZ: Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji. Znamy skład



"Wyrzucanie całego konceptu polityki gospodarczej do kosza byłoby ogromnym błędem, pod którym nie mogę się podpisać" - przekazał aktywista.

Prezydent Karol Nawrocki powołał radę ds. energii i zasobów naturalnych w grudniu 2025 r. Ma ona stanowić eksperckie zaplecze prezydenta w obszarze bezpieczeństwa energetycznego polityki surowcowej oraz transformacji systemu energetycznego.



"Do jej zadań należy przygotowywanie opinii i analiz dotyczących sektora, opracowywanie założeń oraz projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych w zakresie polityki energetycznej, a także formułowanie rekomendacji wspierających proces decyzyjny Prezydenta i stanowiących punkt wyjścia do dialogu z rządem oraz partnerami międzynarodowymi" - podała kancelaria prezydenta.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni