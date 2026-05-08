Według powołującego się na ekipę medyczną portugalskiego dziennika "Jornal de Noticias" stan zdrowia Bonnie Tyler pogorszył się po operacji na tyle, że w ostatnich godzinach była reanimowana.

- Najbliższe godziny będą decydujące dla życia Tyler - przekazali portugalscy dziennikarze, precyzując, że stan zdrowia piosenkarki jest wyjątkowo poważny, a "rokowania ostrożne".

Portugalia. Bonnie Tyler przeszła nagłą operację. Powodem perforacja jelita

Według portugalskich mediów gwiazda muzyki pop trafiła do szpitala publicznego w Faro przeniesiona z jednego z prywatnych szpitali w regionie Algarve, na południu Portugalii.

Na leczenie szpitalne trafiła, gdy rozwinęła się u niej infekcja związana z zabiegiem dermatologicznym, któremu poddała się w Wielkiej Brytanii.

U Tyler w ciągu ostatnich dni doszło do poważnej infekcji, która jak twierdzą lekarze, doprowadziła do perforacji jelita i konieczności przeprowadzenia natychmiastowej operacji. Po zabiegu artystka została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej.

Bonnie Tyler - kariera

Bonnie Tyler to pseudonim artystyczny, walijska piosenkarka właściwie nazywa się Gaynor Hopkins-Sullivan. 74-letnia artystka od kilkudziesięciu lat mieszka w położonym na południu Portugalii kurorcie Albufeira.

Tyler zyskała sławę po nagraniu w 1977 r. piosenki "It’s a Heartache". Sześć lat później na szczyty list przebojów na świecie dostał się jej singiel "Total Eclipse of the Heart", a w 1984 r. piosenka "Holding Out for a Hero".

