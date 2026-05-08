Brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler w stanie krytycznym. Przeszła pilną operację
Bonnie Tyler, brytyjska piosenkarka znajduje się na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w Faro w Portugalii. Stan 74-letniej artystki lekarze określają jako krytyczny, po komplikacjach związanych z nagłą operacją jelita.
Według powołującego się na ekipę medyczną portugalskiego dziennika "Jornal de Noticias" stan zdrowia Bonnie Tyler pogorszył się po operacji na tyle, że w ostatnich godzinach była reanimowana.
- Najbliższe godziny będą decydujące dla życia Tyler - przekazali portugalscy dziennikarze, precyzując, że stan zdrowia piosenkarki jest wyjątkowo poważny, a "rokowania ostrożne".
Portugalia. Bonnie Tyler przeszła nagłą operację. Powodem perforacja jelita
Według portugalskich mediów gwiazda muzyki pop trafiła do szpitala publicznego w Faro przeniesiona z jednego z prywatnych szpitali w regionie Algarve, na południu Portugalii.
Na leczenie szpitalne trafiła, gdy rozwinęła się u niej infekcja związana z zabiegiem dermatologicznym, któremu poddała się w Wielkiej Brytanii.
U Tyler w ciągu ostatnich dni doszło do poważnej infekcji, która jak twierdzą lekarze, doprowadziła do perforacji jelita i konieczności przeprowadzenia natychmiastowej operacji. Po zabiegu artystka została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej.
Bonnie Tyler - kariera
Bonnie Tyler to pseudonim artystyczny, walijska piosenkarka właściwie nazywa się Gaynor Hopkins-Sullivan. 74-letnia artystka od kilkudziesięciu lat mieszka w położonym na południu Portugalii kurorcie Albufeira.
Tyler zyskała sławę po nagraniu w 1977 r. piosenki "It’s a Heartache". Sześć lat później na szczyty list przebojów na świecie dostał się jej singiel "Total Eclipse of the Heart", a w 1984 r. piosenka "Holding Out for a Hero".
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni