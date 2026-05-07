Zmiany w Wojsku Polskim. Wybrano nowego dowódcę

O sprawie jako pierwszy informował Onet, zapowiadając, że Ministerstwo Obrony Narodowej wyznaczy gen. Mariusza Chmielewskiego na dowódcę Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Wojskowy zastąpi tym samym gen. Karola Molendę, który - jak zapowiadał w marcu Władysław Kosiniak-Kamysz - również obejmie nowe stanowisko i będzie pracował dla NATO.

"Świetna wiadomość dla Polski! Komitet Wojskowy NATO wybrał gen. dyw. Karola Molendę na stanowisko Cyber Champion - doradcy strategicznego dowódcy NATO ds. Transformacji. To kluczowa funkcja związana ze wzmacnianiem roli cyberbezpieczeństwa w Sojuszu" - napisał w marcu szef MON.

Dydaktyk, naukowiec i wojskowy. Gen. Mariusz Chmielewski nowym dowódcą cyberwojsk

Gen. Mariusz Chmielewski to nie tylko żołnierz, ale także naukowiec. Wojsko Polskie opisuje go jako "cenionego architekta IT", który zajmuje się budową systemów i badaniami z zakresu sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa oraz wspomagania decyzyjnego. Do tej pory był zastępcą dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni ds. IT oraz odpowiadał m.in. za budowę, wdrażanie i utrzymanie jawnych i niejawnych usług i systemów teleinformatycznych RON.

Na stopień generała brygady Chmielewski został mianowany w 2023 roku. Może on się pochwalić rozległym doświadczeniem zawodowym. Zanim został zastępcą dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni ds. IT, sprawował m.in. funkcję zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, zastępcy Dziekana Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej czy - we wcześniejszych latach - asystenta Wydziału Cybernetyki WAT.

Jest on ponadto dydaktykiem i propagatorem wiedzy. Przed laty wojskowy studiował na WAT, gdzie wybrał kierunek informatyczny. Następnie na tej samej uczelni podjął podyplomowe studia pedagogiczne, które ukończył w 2006 roku. W 2012 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską z zakresu zastosowania metod sztucznej inteligencji i analizy semantyki w identyfikacji sytuacji kryzysowych. W latach 2021-2022 studiował na Akademii Sztuki Wojennej. Tym razem wybrał podyplomowe studia polityki obronnej.

Gen. Chmielewski jest ponadto laureatem 100 prestiżowych nagród przyznanych przez krajowe środowisko naukowe i gremia międzynarodowe. Nagrody przyznano w obszarach "znaczących wynalazków m.in. w dziedzinie biomedycyny i wspomagania dowodzenia. Realizuje projekty B+R i badania z zakresu wspomagania dowodzenia, symulacji komputerowej i zastosowania metod sztucznej inteligencji w biomedycynie na Wydziale Cybernetyki WAT" - podało Wojsko Polskie.

