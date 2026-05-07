Nadciąga pogodowe załamanie. Najmocniej odczuje kilka województw

Im bliżej wieczora, tym będzie gorzej. Pogoda w czwartek stanie się niebezpieczna, przynajmniej na południowym wschodzie. Ten rejon opanują burze z intensywnymi ulewami i silnym wiatrem, dochodzącym do 70 km/h. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla siedmiu województw. Zarysuje się też wyraźny podział, jeśli chodzi o temperatury.

Mapa Polski z zaznaczonymi obszarami zagrożonymi burzami, na tle spektakularnych chmur burzowych.
  • Po tygodniach suszy nadchodzą burze z intensywnymi ulewami i gradem, szczególnie na południowym wschodzie
  • IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla całości lub części województw podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, śląskiego i opolskiego
  • Prognozowane są burze z ulewami do 35 litrów na metr kwadratowy i wiatrem w porywach do 70 km/h
  • W czwartek temperatury będą zróżnicowane: od 9-12 st. C na północnym zachodzie do 23-26 st. C na południowym wschodzie

Od wielu tygodni w Polsce praktycznie nie padał deszcz i nasilała się susza. Teraz sytuacja wyraźnie się zmienia: w środę na południowym zachodzie burze przyniosły intensywne ulewy, a na tym się nie skończy. W czwartek burz będzie jeszcze więcej, w dodatku niosą one wiele zagrożeń - ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Burze zaczną się tworzyć jedna po drugiej. Pokryją znaczny obszar

Czwartek będzie pochmurny w większości kraju i w wielu miejscach możemy się spodziewać przelotnych opadów deszczu. Gorzej zrobi się w drugiej połowie dnia, na południowym wschodzie. Tam zalegać będzie ciepła masa powietrza, w której z czasem zaczną się tworzyć burze.

 

Pogoda nie zepsuje się od razu. Burze na południowym wschodzie pojawią się późnym popołudniem i wieczorem. Początkowo zaczną się tworzyć pojedyncze komórki, ale z czasem zaczną się lepiej organizować - prognozują eksperci z IMGW.

 

W trakcie tych burz pojawią się intensywne ulewy dochodzące do 25-35 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie również grad. Będzie im również towarzyszyć silny wiatr, w porywach dochodzący do 70 km/h.

 

W czwartek różnica między najchłodniejszymi a najcieplejszymi rejonami Polski może sięgnąć 15 stopni


Z powodu burz wydano ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia dla całości lub części województw:

  • podkarpackiego;
  • małopolskiego;
  • lubelskiego;
  • większości świętokrzyskiego (bez krańców zachodnich);
  • powiatów lipskiego i zwoleńskiego w mazowieckim;
  • większości śląskiego (bez krańców północnych);
  • wschodnich krańców opolskiego.

 

 


Ostrzeżenia te zaczną obowiązywać o godz. 14:00 i utrzymają się do 4:00 rano następnego dnia.

 

 

Nieprzyjemna pogoda sprawi, że mieszkańcy południowo-wschodniej Polski nie będą się mogli w pełni cieszyć temperaturami, które w czwartek w tej części kraju będą najwyższe.

Temperatury nie rozłożą się równo. Wyraźnie chłodniejsza strefa

W czwartek odczujemy wyraźny podział na znacznie cieplejsze południe i wschód oraz zdecydowanie chłodniejszą północ i zachód.

 

Najniższe temperatury zanotujemy w ciągu dnia na północnym zachodzie, gdzie nie będzie więcej niż 9-12 st. C. Im dalej na południe, tym będzie cieplej: w centrum około 17, a na południowym wschodzie do 23-26 st. C.

 

W czwartek różnica między najchłodniejszymi a najcieplejszymi rejonami Polski może sięgnąć 15 stopni

 

Gdyby te prognozy się sprawdziły, to różnica między najchłodniejszym a najcieplejszym miejscem może przekroczyć 15 stopni - wynika z prognoz IMGW.

 

Dodatkowo na Wybrzeżu przez porywisty wiatr temperatura odczuwalna może być jeszcze niższa. W pozostałych regionach, w których nie będzie burz, wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany.

 

