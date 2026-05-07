Od wielu tygodni w Polsce praktycznie nie padał deszcz i nasilała się susza. Teraz sytuacja wyraźnie się zmienia: w środę na południowym zachodzie burze przyniosły intensywne ulewy, a na tym się nie skończy. W czwartek burz będzie jeszcze więcej, w dodatku niosą one wiele zagrożeń - ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Burze zaczną się tworzyć jedna po drugiej. Pokryją znaczny obszar

Czwartek będzie pochmurny w większości kraju i w wielu miejscach możemy się spodziewać przelotnych opadów deszczu. Gorzej zrobi się w drugiej połowie dnia, na południowym wschodzie. Tam zalegać będzie ciepła masa powietrza, w której z czasem zaczną się tworzyć burze.

Pogoda nie zepsuje się od razu. Burze na południowym wschodzie pojawią się późnym popołudniem i wieczorem. Początkowo zaczną się tworzyć pojedyncze komórki, ale z czasem zaczną się lepiej organizować - prognozują eksperci z IMGW.

W trakcie tych burz pojawią się intensywne ulewy dochodzące do 25-35 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie również grad. Będzie im również towarzyszyć silny wiatr, w porywach dochodzący do 70 km/h.

WXCHARTS Na południu i wschodzie pojawią się burze z ulewami i silnym wiatrem. Pojawią się po południu i wieczorem



Z powodu burz wydano ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia dla całości lub części województw:

podkarpackiego ;

; małopolskiego ;

; lubelskiego ;

; większości świętokrzyskiego (bez krańców zachodnich);

(bez krańców zachodnich); powiatów lipskiego i zwoleńskiego w mazowieckim ;

; większości śląskiego (bez krańców północnych);

(bez krańców północnych); wschodnich krańców opolskiego.



Ostrzeżenia te zaczną obowiązywać o godz. 14:00 i utrzymają się do 4:00 rano następnego dnia.

Nieprzyjemna pogoda sprawi, że mieszkańcy południowo-wschodniej Polski nie będą się mogli w pełni cieszyć temperaturami, które w czwartek w tej części kraju będą najwyższe.

Temperatury nie rozłożą się równo. Wyraźnie chłodniejsza strefa

W czwartek odczujemy wyraźny podział na znacznie cieplejsze południe i wschód oraz zdecydowanie chłodniejszą północ i zachód.

Najniższe temperatury zanotujemy w ciągu dnia na północnym zachodzie, gdzie nie będzie więcej niż 9-12 st. C. Im dalej na południe, tym będzie cieplej: w centrum około 17, a na południowym wschodzie do 23-26 st. C.

WXCHARTS W czwartek różnica między najchłodniejszymi a najcieplejszymi rejonami Polski może sięgnąć 15 stopni

Gdyby te prognozy się sprawdziły, to różnica między najchłodniejszym a najcieplejszym miejscem może przekroczyć 15 stopni - wynika z prognoz IMGW.

Dodatkowo na Wybrzeżu przez porywisty wiatr temperatura odczuwalna może być jeszcze niższa. W pozostałych regionach, w których nie będzie burz, wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany.

