"Wyłamiemy drzwi". Wicepremier ostro o sytuacji w TK

W czwartkowym wydaniu programu "Graffiti" Marcin Fijołek rozmawiał z wicepremierem, ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym i niedopuszczeniu przez prezesa Bogdana Święczkowskiego do orzekania czterech wybranych przez Sejm sędziów.

W środę Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał polskim władzom powstrzymanie się od utrudniania pracy sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

- Jest wyrok ETPCZ, jest przymus jego wykonania przez pana prezesa Święczkowskiego - skomentował Gawkowski. - Dla mnie sprawa jest jasna. Nie wykonuje wyroków, sam łamie prawo, kiedyś za to będzie więzienie.

- Tutaj jest po prostu prawo. Polska konstytucja, która zderzyła się z brakiem chęci jej wykonania przez prezydenta. I instytucje niezależne mówiące: "Prezydent nie miał do tego prawa, sędziowie mają prawo pracować tak jak tych dwóch, których pan Święczkowski szanuje". Szóstka w Trybunale wybrana prawidłowo przez Sejm, koniec, kropka - kontynuował.

Gawkowski o sytuacji TK: Za łamanie prawa też są kary

Wicepremier pytany był także o to, jaka byłaby reakcja rządzących, gdyby Bogdan Święczkowski nie dopuścił sędziów do orzekania.

- Wszystko może zrobić człowiek, który chce łamać prawo, ale za łamanie prawa też są kary. To znaczy nikt nie odpowie za to, że przychodzi ktoś i powie: "Będę zabijał". Możesz zabić. To nie leży w interesie państwa, obywatela. To jest straszne, tragiczne, ale zabiłeś - poniesiesz za to karę. Będziesz siedział w więzieniu. To jest przypadek analogiczny. Jest prawo, jest konstytucja, są ustawy - powiedział.

Jak dodał, w takiej sytuacji musiałaby reagować policja. - Będzie nie tylko musiała, ale będzie miała obowiązek, prawo, po prostu prostować te wszystkie rzeczy, gdzie łamie standardy prawne Święczkowski i jego pomocnicy - stwierdził Gawkowski.

- Pan patrzy na chryję, ja patrzę na porządek. Czy chryją jest, że policja o 6:00 rano uderza do kogoś do domu dlatego, że popełnił przestępstwo tak ciężkie, że na przykład zamordował osobę, a później ukrywał jej zwłoki? - kontynuował, po sugestii Marcina Fijołka, że sytuacja pod TK mogłaby przerodzić się w "chryję".

- Znaczy jest tam chryja? Jest. Są wyłamane drzwi? Są. Jest atak policji? Jest. Ale czy to powinno się wydarzyć? Powinno. I tutaj też, jeżeli ma dojść do czegoś, co ma być przesileniem, utrzymaniem mocy konstytucyjnego wyboru, szanowaniem wyboru sędziów, szóstki sędziów przez Sejm prawidłowo wybranych, kontra dwie osoby, bo czuję, że to pan Nawrocki gdzieś tam też mentalnie wspiera pana Święczkowskiego i oni ręka w rękę chcieliby zabarykadować się w Trybunale Konstytucyjnym, to my mówimy - to my wyłamiemy te drzwi po to, żeby ten Trybunał naprawić - powiedział wicepremier.

Wyrok ETPCZ. Sędziowie stawili się przed Trybunałem

Czwórka sędziów pojawiła się w czwartek przed Trybunałem Konstytucyjnym, by przekazać jego prezesowi decyzję ETPCZ.



- Wczoraj otrzymaliśmy decyzję dotyczącą zabezpieczenia, które ma polegać na tym, by organy władzy w Polsce nie przeszkadzały sędziom wybranym 13 marca w objęciu urzędu sędziego. Dzisiaj przekażemy prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, ale zarazem wszystkim sędziom Trybunału Konstytucyjnego decyzję, o której powiedziałem - powiedział Krystian Markiewicz.

Podkreślił również, że sędziowie oczekują bezpośredniej odpowiedzi ze strony prezesa Trybunału. - Będziemy oczekiwać reakcji prezesa TK, a nie rzecznika na to orzeczenie - zaznaczył.

