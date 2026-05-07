Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Robercie Metsoli wniosek prokuratora o wyrażenie przez Parlament Europejski zgody na pociągnięcie europosła Daniela Obajtka do odpowiedzialności karnej - poinformowała w czwartek Prokuratura Krajowa.

Jak przekazano, w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie w sprawie podania nieprawdy w deklaracjach podatkowych uzyskano materiał dowodowy dostatecznie uzasadniający podejrzenie popełnienia przez posła do Parlamentu Europejskiego Daniela Obajtka dwóch przestępstw skarbowych.

W komunikacie prokuratury przekazano, że chodzi o podaniu nieprawdy w korekcie deklaracji PIT-36 za 2020 rok, złożonej 18 listopada 2021 roku, co do wysokości osiągniętych przychodów, poprzez niewykazanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń w łącznej kwocie 3 030 879 zł, związanych z bezgotówkowym dofinansowaniem przez ORLEN S.A. kosztów opieki medycznej oraz z nakładami poniesionymi przez Fundację Pomocy i Więzi Polskiej "Kresy RP" na remont należącej do niego nieruchomości położonej w gminie Choczewo. Dodano, że w wyniku działania do narażenia na uszczuplenie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 968 351 zł.



Przekazano, że drugie podejrzenie dotyczy podania nieprawdy w deklaracji DSF-1 za 2020 rok, złożonej 17 lutego 2021 roku, co do wysokości osiągniętych dochodów, poprzez niewykazanie dochodów z nieodpłatnych świadczeń w łącznej kwocie 3 030 879 zł, związanych z tym samym dofinansowaniem przez ORLEN S.A. W wyniku czego doszło do narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnej w postaci daniny solidarnościowej w kwocie 121 044 zł.

Prokuratura przekazała, że postępowanie w tej sprawie wszczęto 27 czerwca 2024 roku. Postanowieniem z 23 października 2025 roku kontrola została przekształcona w postępowanie podatkowe.

5 stycznia 2026 roku Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie wszczął śledztwo w sprawie podania nieprawdy w deklaracjach podatkowych za 2020 rok.

W toku postępowania ustalono m.in., że w 2020 roku Daniel Obajtek był właścicielem nieruchomości położonej w gminie Choczewo, zabudowanej budynkiem dawnego dworu o łącznej powierzchni użytkowej około 1151 m kw. Na podstawie umowy z dnia 31 sierpnia 2018 roku nieruchomość ta została nieodpłatnie użyczona Fundacji Pomocy i Więzi Polskiej "Kresy RP".

W komunikacie przekazano, że zgodnie z postanowieniami umowy znajdujący się na terenie tej nieruchomości zabytkowy dwór miał zostać zmodernizowany i wyremontowany na koszt fundacji, a następnie przeznaczony na centrum rehabilitacyjno-szkoleniowe. W latach 2018-2019 wykonano tam prace remontowe o wartości co najmniej 3 005 829 zł. 16 kwietnia 2020 roku umowa użyczenia została rozwiązana za porozumieniem stron.

Prokuratura poinformowała, że w związku z remontem dworku doszło do wzrostu wartości nieruchomości o kwotę około 3 mln zł. W momencie zwrotu użyczonej nieruchomości Obajtek uzyskał przychód odpowiadający wartości nakładów poniesionych przez fundację na remont należącego do niego dworu.

Przychód ten nie został uwzględniony w złożonej przez niego korekcie deklaracji PIT-36 za 2020 rok ani w deklaracji DSF-1 o wysokości daniny solidarnościowej za 2020 rok. Ponad to w deklaracjach za 2020 rok nie wykazano także przychodu z tytułu bezgotówkowego dofinansowania przez ORLEN S.A. kosztów opieki medycznej.

Skutkowało to zaniżeniem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok o 968 351 zł oraz należnej daniny solidarnościowej za 2020 rok o 121 044 zł.

Jest to trzeci wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi, poprzednie skierowane zostawły w grudniu 2024 r. oraz w lipcu 2025 r.

