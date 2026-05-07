Rodzinna tragedia pod Warszawą. Mężczyzna zastrzelił partnerkę, w domu były dzieci

W Raszynie w powiecie pruszkowskim doszło do zabójstwa. W domu jednorodzinnym przy ul. Mokrej 67-letni mężczyzna zastrzelił swoją partnerkę, po czym odjechał samochodem z miejsca zdarzenia - przekazała podkom. Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce zastali na posesji dwoje dzieci. Ciało mężczyzny odnaleziono na cmentarzu w Prażmowie.

Niebieskie światła policyjnego koguta z napisem "POLICJA" na dachu radiowozu.
"Około godz. 16.30 do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęło zgłoszenie dotyczące zagrożenia życia w jednym z domów jednorodzinnych na terenie Raszyna" - przekazała podkom. Monika Orlik Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie. 

 

Na miejsce skierowany został policyjny patrol. Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zastali na terenie posesji dwoje dzieci. Wewnątrz domu znajdowało się ciało kobiety - poinformowali policjanci.

Policjanci zapewnili dzieciom opiekę i ustalili, że mężczyzna odjechał samochodem przed przyjazdem służb. Rozpoczęła się obława, w stan alarmowy zostali postawieni wszyscy funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. W działania zaangażowano również policjantów Komendy Stołecznej Policji, Oddziału Prewencji Policji w Warszawie oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie - przekazała podkom. Orlik.

 

Około godz. 20.00 odnalezione zostało ciało mężczyzny. Zwłoki 67-latka znajdowały się na terenie cmentarza w Prażmowie, ok. 30 km od Raszyna.

 

