"Około godz. 16.30 do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęło zgłoszenie dotyczące zagrożenia życia w jednym z domów jednorodzinnych na terenie Raszyna" - przekazała podkom. Monika Orlik Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie.

ZOBACZ: Policja zatrzymała adwokata od "trumny na kółkach"

Na miejsce skierowany został policyjny patrol. Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zastali na terenie posesji dwoje dzieci. Wewnątrz domu znajdowało się ciało kobiety - poinformowali policjanci.

Tragedia w Raszynie. 67-latek zastrzelił partnerkę, w domu przebywały dzieci

Policjanci zapewnili dzieciom opiekę i ustalili, że mężczyzna odjechał samochodem przed przyjazdem służb. Rozpoczęła się obława, w stan alarmowy zostali postawieni wszyscy funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. W działania zaangażowano również policjantów Komendy Stołecznej Policji, Oddziału Prewencji Policji w Warszawie oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie - przekazała podkom. Orlik.

ZOBACZ: Tragiczny bilans strzelaniny w Austrii. Zginęły trzy osoby

Około godz. 20.00 odnalezione zostało ciało mężczyzny. Zwłoki 67-latka znajdowały się na terenie cmentarza w Prażmowie, ok. 30 km od Raszyna.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni