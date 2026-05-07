Donald Tusk po spotkaniu z papieżem Leonem XIV poinformował, że rozmowy dotyczyły m.in. "ponownego zjednoczenia ludzi dobrej woli na całym świecie" oraz "pojednania".

- Oczywiście rozmowa dotyczyła Ukrainy, rozmowa dotyczyła ładu międzynarodowego, zbrojenia się Polski, Europy, zbrojenia Niemiec. Wiadomo, ile jest gorących tematów, i - jak wiecie - będę miał dzisiaj spotkanie także z panią premier Meloni. Jest tutaj sekretarz stanu Rubio zaraz po mnie będzie miał spotkanie z Ojcem Świętym. więc ten zbieg okoliczności też jakby pokazuje jak dużo się dzieje - opisywał premier.

Szef rządu przekazał, że rozmawiał z papieżem także o sytuacji w Polsce i "o tym, że także my jesteśmy bardzo spolaryzowani i że ten konflikt polityczny także w Polsce ma czasami niepotrzebnie ostre kształty". - Mam nadzieję, że może ta rozmowa pomoże mi znaleźć lepsze sposoby, lepsze metody, żeby te konflikty polityczne nie były tak ostre. Ja jakoś czuje się lepiej do tego przygotowany po tozmowie z Ojcem Świętym - opisywał.

W swojej wypowiedzi Tusk odniósł się także do postaci Jana Pawła II. Wyznał, że wraz z Leonem XIV złożył kwiaty na jego grobie. - Wspominaliśmy chyba wszyscy te chwile, kiedy nasz papież zmieniał świat, bo dobre słowa, mądre słowa, moralne zachowania to nie tylko demonstracja, ale czasami mogą zmienić świat. I tak było w przypadku Jana Pawła II. Byliśmy wszyscy tego beneficjentami. Powiedziałem Ojcu Świętemu Leonowi, że jego słowa też mogą bardzo poprawić ten świat, który zmierza przecież w nienajlepszym kierunku i że słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny też w życiu publicznym. One naprawdę mają wielkie znaczenie - przyznał premier.

Tusk powiedział, że on oraz Leon XIV podzielają "bardzo podobne wartości". - Niektórzy powiedzą, że one są przestarzałe te wartości, że może już nie odgrywają takiej roli, ale ja ciągle głęboko w to wierzę, że to wielkie polskie dziedzictwo, działanie bez przemocy, wiara w to, że prawda jest silniejsza od kłamstwa, że solidarność i dialog są lepsze od konfrontacji, że takie starodawne wynalazki jak prawa człowieka, że to wszystko ma głęboki sens i że nie jesteśmy w tym sami - stwierdził.



- Ojciec Święty przekazał dla mnie bardzo ważną też myśl - myślę, że dla wszystkich Polaków dla całej Polski, bo kierował to do wszystkich Polek i Polaków - żeby nie opuszczać głowy, żeby nie tracić nadziei, tylko wręcz przeciwnie, żeby budować siłę na rzecz dobra i żeby jednoczyć się wokół dobrych rzeczy i że to jest ciągle możliwe i że świat nie musi się pogrążać w chaosie, jeśli dobrzy ludzie, jeśli ludzie dobrej woli odnajdą siebie i będą działać zjednoczeni - kontynuował.

Premier podsumował, że jest "bardzo poruszony" i "bardzo zbudowany" spotkaniem z Leonem XIV. - Oczywiście potwierdziłem serdeczne zaproszenie nie tylko w imieniu władz, ale w imieniu całego narodu, serdeczne zaproszenie dla Ojca Świętego do Polski i cieszę się, że przyjął je z radością, chociaż data jeszcze jest do ustalenia i nie będzie to jutro, ale obaj powiedzieliśmy sobie, że już bardzo się cieszymy, niezależnie od tego co się będzie działo. Bardzo cieszymy się na spotkanie w Polsce - powiedział.

Jak kontynuował Tusk, do wizyty Ojca Świętego w Polsce na pewno nie dojdzie w 2026 roku. - Stolica Apostolska informowała, że ze względu na kalendarz, ale także ze względu na to, że na przykład 2027 rok w Polsce to rok wyborczy, więc raczej spodziewajmy się (wizyty) w roku 2028 - dodał.

W czwartek szef rządu spotkał się także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem. Premier przekazał swojemu rozmówcy, że dopóki sprawuje funkcję premiera, "będziemy szukali zawsze dialogu i takiej mądrej i dobrej rozmowy, a nie szukali jakiś konfrontacji".

- Jest też oczywiście temat religii w szkole. Tutaj mamy trochę odrębny pogląd, ale zapewniłem moich rozmówców, że w interesie Polski i ja tak też rozumiem misję mojego rządu i moją osobistą, jest wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, szukać dobrych porozumień i nie trzeba rezygnować z własnych poglądów czy z własnych projektów, ale trzeba umieć przekonywać siebie nawzajem bez podnoszenia głosu i na pewno także dzięki tej rozmowie uda mi się zorganizować taki dialog na rzecz tych wszystkich kontrowersji czy czasami różnych poglądów dotyczących relacji państwo-Kościół. Ja jestem naprawdę zawsze gotów do rozmowy, co nie znaczy, że będę wymieniał swoją opinię i zdanie, ale można o tym rozmawiać bez zaciśniętych ust, tylko z jak najlepszą wolą, ja to gwarantuję - powiedział.

Jeszcze przed rozpoczęciem audiencji premier zdradził, że wręczy Ojcu Świętemu Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim. Odnosząc się do tego wątku, Tusk poinformował, że w zamian otrzymał "piękny album o malarstwie". Szef rządu nie mógł się nadziwić, "skąd się dowiedzieli, że sztuka, szczególnie malarstwo" to też jedna z jego pasji. - No ale tom co ważniejsze - dostałem taki tekst. Pokażę go później i tam jedno słowo, które Ojciec Święty odniósł i do siebie i do mnie: peace makers. Ja pewnie nie zasłużyłem na taką definicję, ale będę z dumą pokazywał ten tekst wam wszystkim, bo to, co jest taką no myślą przewodnią pontyfikatu, jeśli chodzi o sprawy publiczne, to z całą pewnością pokój i pojednanie - kontynuował.

Więcej informacji wkrótce.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni