Sędziowie zapowiedzieli, że przekażą decyzję prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu oraz będą oczekiwać jego reakcji.

Podczas konferencji prasowej przed wejściem do Trybunału Krystian Markiewicz poinformował, że decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka została już doręczona i dotyczy zabezpieczenia w sprawie wykonywania obowiązków przez sędziów.

- Wczoraj otrzymaliśmy decyzję dotyczącą zabezpieczenia, które ma polegać na tym, by organy władzy w Polsce nie przeszkadzały sędziom wybranym 13 marca w objęciu urzędu sędziego. Dzisiaj przekażemy prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, ale zarazem wszystkim sędziom Trybunału Konstytucyjnego decyzję, o której powiedziałem - mówił.

Podkreślił również, że sędziowie oczekują bezpośredniej odpowiedzi ze strony prezesa Trybunału. - Będziemy oczekiwać reakcji prezesa TK, a nie rzecznika na to orzeczenie - zaznaczył.

Spór o sędziów TK. "Będziemy starali się objąć urząd"

Markiewicz zapowiedział, że sędziowie nie zmieniają swojego stanowiska i będą dążyć do objęcia funkcji. - Konsekwentnie będziemy starali się nasz urząd objąć. Decyzja jest dość prosta, czytelna, ostateczna, na ten moment przynajmniej niepodważalna i my zobaczymy, co przyniosą następne minuty - powiedział.



Chodzi o czworo z sześciorga sędziów wybranych 13 marca przez Sejm- Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę i Annę Korwin-Piotrowską.

Wcześniej nie zostali oni zaproszeni przez prezydenta Karola Nawrockiego do złożenia ślubowania w Pałacu Prezydenckim.

Ślubowanie złożyli 9 kwietnia w Sejmie, używając formuły "wobec prezydenta”, a następnie przekazali dokumenty do kancelarii głowy państwa. Prezes TK Bogdan Święczkowski oświadczył, że osoby te nie objęły urzędów sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

