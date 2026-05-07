Prezydent chce referendum. Jest wniosek do Senatu

"Szanowni Państwo, drodzy Rodacy, zwracam się dziś do Państwa w sprawie, która dotyczy codziennego życia milionów, polskich rodzin, polskich przedsiębiorców, polskich rolników. Dotyczy sprawy każdego z nas" - tak rozpoczął wystąpienie ws. wniosku o referendum do Senatu ws. sprawie unijnej polityki klimatycznej prezydent Karol Nawrocki.

"Rosnące koszty energii, wyższe ceny żywności, zwiększone obciążenia dla przedsiębiorców i rolników to konkretne wyzwania, z którymi mierzymy się w Polsce na co dzień. Efektem są wyższe rachunki za energię w naszych domach, ale też poważne obciążenia dla rozwoju gospodarczego Polski i Unii Europejskiej" - dodał prezydent.

Prezydent Karol Nawrocki chce referendum. Jest wniosek do Senatu

"Żyjemy w czasach wielkich przemian. Decyzje podejmowane dziś będą miały wpływ na nasze życie przez długie lata. Dotyczy to szczególnie europejskiej polityki klimatycznej, której negatywne skutki odczuwamy już teraz. Zielony Ład i ETS to wyższe ceny energii, spadek konkurencyjności gospodarki czy upadek produkcji rolnej" - ocenił w przemówieniu prezydent.

"Dlatego zgodnie z wcześniejszą obietnicą podjąłem decyzję o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum. Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji zielonego ładu. Pytanie, które należy postawić jest proste i uczciwe" - dodał prezydent.

ZOBACZ: Karol Nawrocki zawetował kolejną ustawę. "Z troski o bezpieczeństwo"

"Czy jest Pan/Pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?" - tak ma brzmieć pytanie w referendum, którego przeprowadzenie proponuje prezydent Nawrocki.

Wniosek sprawie referendum trafił do Senatu i musi zostać rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu (20-21 maja). Zgodnie z konstytucją referendum zostanie zarządzone po uzyskaniu bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Zaproponowaną datą jego przeprowadzenia jest 27 września 2026 roku (niedziela).

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni