Do tej dramatycznej sytuacji doszło w środę po godz. 11 w Orzeszu (woj. śląskie). Policjanci z tamtejszego komisariatu otrzymali zgłoszenie od kobiety, która przekazała, że w znajdującym się na parkingu samochodzie zamknięte jest małe dziecko.

Na miejsce natychmiast skierowali się funkcjonariusze. Powiadomiono także załogę ratownictwa medycznego. Zgodnie z relacją świadków, dziecko przebywało w samochodzie od dłuższego czasu.

Mimo wysokiej temperatury na zewnątrz, wszystkie okna w aucie były pozamykane. Dodatkowo dziewczynka miała zamknięte oczy i nie reagowała na hałasy ani wołanie.

Ostatecznie postanowiono wybić jedną z szyb, aby wyjąć dziecko z pojazdu.

Półtoraroczna dziewczynka w rozgrzanym samochodzie. Nie reagowała na wołanie

Funkcjonariusze zajęli się dziewczynką do czasu przybycia na miejsce załogi karetki pogotowia. Okazało się, że nic się jej nie stało i nie wymagała przewiezienia do szpitala. Jak ustalono, mała pasażerka prawdopodobnie spała, a jej matka, która kierowała pojazdem, wyszła z samochodu i udała się do apteki. Pozostawiła córkę w samochodzie, ponieważ nie chciała jej budzić.

Okoliczności sprawy są nadal badane. Za narażenie na niebezpieczeństwo człowieka, nad którym mamy obowiązek opieki, grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

"Niezależnie od tego, na jak długo pozostawiamy dziecko w szczelnie zamkniętym samochodzie, niebezpieczeństwo może zaistnieć bardzo szybko, zwłaszcza gdy na dworze panują coraz wyższe temperatury. Wystarczy kilkanaście minut, aby w pozostawionym na słońcu pojeździe temperatura wzrosła do poziomu, który może zagrażać życiu. Osoby lub zwierzęta pozostawiane w takich warunkach mogą być narażone na przegrzanie organizmu, które może zakończyć się śmiercią" - przypomnieli śląscy policjanci, apelując jednocześnie o to, aby o każdej niepokojącej sytuacji informować służby.

