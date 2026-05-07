"Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali 46-letniego mężczyznę, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości" - przekazano komunikacie.

"Był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych"

Paweł K. był ścigany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie po tym, jak nie stawił się do odbycia kary 18 miesięcy pozbawienia wolności.

Mężczyzna został zatrzymany w czwartek na terenie powiatu hrubieszowskiego w województwie lubelskim.

"46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych - nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym" - podano w komunikacie policji.

"Bezpośrednio po zatrzymaniu mężczyzna został przewieziony do jednostki policji, gdzie sporządzono niezbędną dokumentację. Zostanie doprowadzony do najbliższego zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące, odbywając zasądzoną karę" - czytamy.

Adwokat od "trumny na kółkach" poszukiwany listem gończym

W poprzedni czwartek policja opublikowała na swoich stronach wydany przez Sąd Okręgowy w Olsztynie list gończy za Pawłem K.

Funkcjonariusze otrzymali polecenie doprowadzenia adwokata do zakładu karnego, jednak nie zastali go pod żadnym ze znanych adresów. Od tego czasu, mimo medialnego nagłośnienia poszukiwań, mężczyzna nie stawił się do odbycia kary złagodzonej do 1,5 roku pozbawienia wolności.



We wtorek Radio Łódź opublikowało oświadczenie pełnomocnika Pawła K. Mecenas Kosma Bogdanowicz podkreślił w nim, że jego klient "pozostaje żywo zainteresowany przebiegiem" postępowania, jest w kontakcie z sądem i chce poddać się karze, jednak dopiero wtedy, gdy rozpatrzony zostanie wniosek o odbywanie jej w formie dozoru elektronicznego.

Paweł K. prawomocnie skazany

We wrześniu 2021 roku Paweł K., jadąc trasą Barczewo-Jeziorany, przekroczył podwójną linię ciągłą i zjechał na przeciwny pas ruchu. Jego pojazd zderzył się z samochodem jadącym z naprzeciwka. Zarówno kobieta kierująca drugim pojazdem, jak i pasażerka zginęły na miejscu. Miały 53 i 57 lat. Mężczyzna był trzeźwy, lecz wykryto u niego śladowe ilości narkotyków.

Paweł K., który okazał się być znanym łódzkim adwokatem, wywołał oburzenie opinii publicznej nagraniem, jakie zamieścił w sieci po wypadku. Jak stwierdził, doszło do konfrontacji bezpiecznego samochodu z "trumną na kółkach".

Sąd Rejonowy w Olsztynie skazał Pawła K. na dwa lata pozbawienia wolności oraz pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów. Uznał, że adwokat nie kontrolował pojazdu i nie obserwował drogi.

Po odwołaniu sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Olsztynie, który 5 marca 2026 roku złagodził wyrok. Sąd uznał, że wypadek był nieumyślny. Ostatecznie Paweł K. został prawomocnie skazany na rok i sześć miesięcy więzienia oraz otrzymał czteroletni zakaz prowadzenia pojazdów.

