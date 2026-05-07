Polacy ocenili pomysł Nawrockiego. Wynik mówi wiele

Karol Nawrocki od dłuższego czasu sugeruje, że warto rozważyć zmianę obecnego modelu władzy i wzmocnienie roli prezydenta. Jak wynika z sondażu SW Research dla Onetu, większość badanych nie chce jednak takiej zmiany.

Większość Polaków popiera system parlamentarny

Badanym zadano pytanie, czy w Polsce powinien obowiązywać system prezydencki, w którym główną rolę odgrywa głowa państwa, czy parlamentarny, gdzie występuje wyraźny rozdział funkcji prezydenta i szefa rządu.

Za utrzymaniem obecnego modelu opowiedziało się 44 proc. respondentów. Znacznie mniej, 29,3 proc., wskazało system prezydencki. Jednoznacznej opinii nie ma 26,7 proc. badanych.

ZOBACZ: Tusk po spotkaniu z prezydentem Nawrockim. "SAFE 0 złotych"

Nawrocki chce zmiany konstytucji

Prezydent wskazywał wcześniej, że konstytucja z 1997 roku powinna zostać zmodernizowana lub zmieniona. Jak zaznaczył, należy ponownie rozstrzygnąć, czy w Polsce powinien obowiązywać system skoncentrowany wokół premiera, czy wokół prezydenta.

W rozmowie w Kanale Zero podkreślał, że sam jest zwolennikiem systemu prezydenckiego. Do propozycji odniósł się premier Donald Tusk. Stwierdził, że nie zamierza traktować powołania przez prezydenta Rady Nowej Konstytucji jako poważnej inicjatywy.

Pomysł zwiększenia kompetencji prezydenta spotkał się z krytycznymi komentarzami ze strony przedstawicieli rządu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni