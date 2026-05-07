- Część powierzchni biurowych czy magazynowych w wielu placówkach jest niewykorzystywane i pomysł jest i pomysł jest prosty - sprawić, żeby zamiast kosztów, prądu, ogrzewania, remontów, podatków, obiekty te przynosiły Poczcie przychody - powiedziała "Wydarzeniom" Joanna Trzaska Wieczorek, rzecznik prasowa Poczty Polskiej.

Poczta Polska wchodzi na rynek deweloperski. "Musi szukać źródeł przychodów"

Przychody mógłby Poczcie Polskiej przynieść na przykład wynajem trzypiętrowego budynku o powierzchni blisko 2 tys. mkw., który stoi niewykorzystany przy zakopiańskich Krupówkach. W całym kraju do Poczty Polskiej należy ponad 6 tys. nieruchomości.

Zmiany w przedmiocie działalności mają wynikać ze spadku zainteresowania tradycyjnymi usługami pocztowymi. Analitycy zwracają jednak uwagę, że większość nieruchomości należących do Poczty Polskiej znajduje się w niewielkich, wyludniających się miejscowościach, gdzie zainteresowanych zakupem jest niewielu. Według ekspertów może się natomiast znaleźć wielu chętnych do kupna przestrzeni magazynowych.

Poczta Polska chce na wynajmie swoich nieruchomości zarabiać około miliarda złotych rocznie. Plany te skomentował w "Gościu Wydarzeń" minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

- Poczta Polska przede wszystkim musi szukać źródeł przychodów, jest w trakcie transformacji, bo stary model poczty tak naprawdę odchodzi do lamusa i ten pomysł jest częścią nowej strategii (...) Firma o takiej tradycji o ogólnopolskim zasięgu jest właścicielem bardzo wielu nieruchomości, wielu terenów, które mają wartość komercyjną i powinny być zagospodarowane- stwierdził szef MAP.

"Stary model poczty odchodzi do lamusa". Poczta Polska pójdzie w ślady PKP

Jako przykład udanych inwestycji deweloperskich spółki skarbu państwa działającej w zupełnie innym obszarze Wojciech Balczun wskazał grupę PKP.

- Grupa PKP jest dowodem na to, że udało się takie projekty zrealizować nawet w Warszawie. Jeden z największych projektów deweloperskich na Odolanach jest realizowany w komercyjnym wymiarze przez specjalny fundusz nieruchomości, który został powołany - wskazał minister.

- Oczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby utrzymać te podstawowe usługi pocztowe na jak najwyższym poziomie, żeby zadbać o pracowników w urzędach pocztowych, żeby zacząć poprawiać ten serwis, informatyzować spółkę, ale jednocześnie taka firma o takiej tradycji o ogólnopolskim zasięgu jest właścicielem bardzo wielu nieruchomości, wielu terenów, które mają wartość komercyjną i powinny być zagospodarowane - przekazał minister.

- Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, żeby realnie i transparentnie, i merytorycznie, i biznesowo zagospodarować te zasoby - dodał Wojciech Balczun.

