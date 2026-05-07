Asp. Martin Halasz wskazał dodatkowo, że akcję gaśniczą utrudnia fakt, iż strażacy nie mogą dostać się do wnętrza kontenera. Jak zaznaczył, obecnie trwają działania mające na celu pozyskanie systemu gasząco-tnącego Cobra, dzięki któremu będzie można przebić się przez powierzchnię.

ZOBACZ: Potężny pożar tartaku. Strażacy walczą z ogniem, zawalił się dach hali produkcyjnej

Strażak zaznaczył, że działania gaśnicze na miejscu pożaru nadal trwają. Wytłumaczył, że osoby, które interweniują na miejscu, na chwilę obecną skupiają się na schładzaniu akumulatorów w kontenerze. Chodzi o około 107,5 tysiąca ogniw akumulatorowych o łącznej mocy 2 MW.

Groźny pożar w Czajkowie. Płoną akumulatory dużej mocy

Ogień pojawił się w czwartek po godzinie 6:00. Wówczas do strażaków w Ostrzeszowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze akumulatorów dużej mocy o łącznej mocy 2 MW (ponad 107 tys. ogniw), znajdujących się w ok. 18-tonowym kontenerowym magazynie energii, umiejscowionym na terenie miejscowości Czajków w woj. wielkopolskim.

ZOBACZ: Kłęby czarnego dymu nad Gliwicami. Trwa walka z ogromnym pożarem

W pierwszej kolejności na miejsce zadysponowano siedem zastępów Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Początkowo działania polegały na obsypaniu kontenera piaskiem oraz intensywnym schładzaniu i bieżącym monitorowaniu temperatury. "Pomimo prowadzonych działań temperatura wewnątrz kontenera stale rosła, a pożar rozwijał się" - wskazano w komunikacie Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

Wielkopolskie. Pożar akumulatorów w Czajkowie. Konieczna była ewakuacja

Asp. Halasz przekazał, że w związku z intensywnym zadymieniem i zwiększającą się temperaturą konieczne było przeprowadzenie ewakuacji. Jak wytłumaczył, chodzi o 50 pracowników z terenu zakładu oraz 15 osób zamieszkujących sąsiadujące budynki. Nikt nie został poszkodowany ani nie zgłaszał żadnych dolegliwości.

ZOBACZ: Potężny pożar na Lubelszczyźnie. Pilny alert RCB dla kilku gmin, możliwa ewakuacja

Po potwierdzeniu ciągłego wzrostu temperatury, w związku z rozwojem sytuacji, na miejsce skierowano kolejne siły i środki z terenu województwa wielkopolskiego. Obecnie w działaniach udział biorą udział 24 zastępy PSP i OSP. Do gaszenia pożaru wykorzystywane są m.in. dwie cysterny z powiatu kaliskiego, pojazd pojazd zabezpieczenia medycznego z KP PSP w Pleszewie, robot gaśniczy z JRG w Poznaniu, kontener proszkowy z PM PSP w Koninie oraz samochód dowodzenia i łączności z KM PSP w Kaliszu.

Na miejscu interweniuje ponadto Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Ostrowa Wielkopolskiego. Obecni na miejscu strażacy monitorują sytuację przy użyciu dronów z kamerami termowizyjnymi.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni