Ewakuacja w Wielkopolsce. Płonie magazyn energii

Trwa pożar magazynu energii w Czajkowie - potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl asp. Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Jak wskazał, działania gaśnicze zajmą jeszcze co najmniej parę godzin. - Obecnie skupiamy się na schładzaniu akumulatorów w kontenerze - opisał. 

Widok z góry na płonący kontener magazynu energii, z którego wydobywa się dym. Widoczni są strażacy.
Facebook/KW PSP Poznań
Strażacy walczą z pożarem akumulatorów w Czajkowie

Asp. Martin Halasz wskazał dodatkowo, że akcję gaśniczą utrudnia fakt, iż strażacy nie mogą dostać się do wnętrza kontenera. Jak zaznaczył, obecnie trwają działania mające na celu pozyskanie systemu gasząco-tnącego Cobra, dzięki któremu będzie można przebić się przez powierzchnię.

 

Strażak zaznaczył, że działania gaśnicze na miejscu pożaru nadal trwają. Wytłumaczył, że osoby, które interweniują na miejscu, na chwilę obecną skupiają się na schładzaniu akumulatorów w kontenerze. Chodzi o około 107,5 tysiąca ogniw akumulatorowych o łącznej mocy 2 MW.

Groźny pożar w Czajkowie. Płoną akumulatory dużej mocy

Ogień pojawił się w czwartek po godzinie 6:00. Wówczas do strażaków w Ostrzeszowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze akumulatorów dużej mocy o łącznej mocy 2 MW (ponad 107 tys. ogniw), znajdujących się w ok. 18-tonowym kontenerowym magazynie energii, umiejscowionym na terenie miejscowości Czajków w woj. wielkopolskim.

 

W pierwszej kolejności na miejsce zadysponowano siedem zastępów Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Początkowo działania polegały na obsypaniu kontenera piaskiem oraz intensywnym schładzaniu i bieżącym monitorowaniu temperatury. "Pomimo prowadzonych działań temperatura wewnątrz kontenera stale rosła, a pożar rozwijał się" - wskazano w komunikacie Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

Wielkopolskie. Pożar akumulatorów w Czajkowie. Konieczna była ewakuacja

Asp. Halasz przekazał, że w związku z intensywnym zadymieniem i zwiększającą się temperaturą konieczne było przeprowadzenie ewakuacji. Jak wytłumaczył, chodzi o 50 pracowników z terenu zakładu oraz 15 osób zamieszkujących sąsiadujące budynki. Nikt nie został poszkodowany ani nie zgłaszał żadnych dolegliwości.

 

Po potwierdzeniu ciągłego wzrostu temperatury, w związku z rozwojem sytuacji, na miejsce skierowano kolejne siły i środki z terenu województwa wielkopolskiego. Obecnie w działaniach udział biorą udział 24 zastępy PSP i OSP. Do gaszenia pożaru wykorzystywane są m.in. dwie cysterny z powiatu kaliskiego, pojazd pojazd zabezpieczenia medycznego z KP PSP w Pleszewie, robot gaśniczy z JRG w Poznaniu, kontener proszkowy z PM PSP w Koninie oraz samochód dowodzenia i łączności z KM PSP w Kaliszu. 

 

Na miejscu interweniuje ponadto Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Ostrowa Wielkopolskiego. Obecni na miejscu strażacy monitorują sytuację przy użyciu dronów z kamerami termowizyjnymi.

 

Alicja Krause / polsatnews.pl
